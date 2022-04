La guerra de Malvinas enfocada por 17 autores

COMPILACIÓN

LA GUERRA MENOS PENSADA

VARIOS AUTORES

(Alfaguara – Buenos Aires)

Fragmentos de un relato imposible, de María Teresa Andruetto, es el texto que cierra el libro La guerra menos pensada - Relatos y memorias de Malvinas. Andruetto demuestra, aquí de manera breve, por qué es una de las escritoras y escritores insoslayables de la Argentina actual. Y en sus palabras, Andruetto nos habla de un tema inolvidable y doloroso como lo es el de la guerra iniciada hace ya 40 años. Lo hace a través de la ficción y a través de datos periodísticos. De una historia personal nos lleva a aquella Argentina.

“La guerra de Malvinas es una herida abierta, una llaga que todavía supura en el cuerpo del país”, nos escribe Sergio Olguín en el prólogo. “Malvinas es mucho más que una guerra perdida, es la dictadura militar enviando a la muerte o a la mutilación (física, mental) a miles de soldados conscriptos, es un pueblo triunfalista, una muchedumbre que primero aplaudió y luego insultó, es una generación cuya banda de sonido se cantaba en castellano, es la negación en los años siguientes y es el tibio florecer de una conciencia social, de una causa común, de un dolor compartido en las últimas décadas”, nos agrega a manera de presentación de lo que sigue.

Y lo que sigue son los 17 relatos (en orden de publicación) de Luis Gusmán, Marcelo Figueras, Ariana Harwicz, Perla Suez, Jorge Consiglio, Hernán Ronsino, Clara Obligado, Edgardo Scott, María Sonia Cristoff, Gloria Peirano, Roque Larraquy, Carla Maliandi, Raquel Robles, Mariano Quirós, Mauro Libertella, Mónica Yemayel y la mencionada Andruetto.

Vale destacar otro escrito: el de Yemayel, Las chicas del 63. La autora, nacida ese mismo año, nos cuenta de un compañero de colegio (lo identifica como R) del que estaba enamorada y que fue a la guerra de Malvinas. Nos lleva desde ese recuerdo de la adolescencia a la realidad de un país que quedó marcado por aquella guerra. “De aquellos tiempos de secundario me queda una amiga íntima. Sé por ella que algunos siguieron reuniéndose cada tanto. Sé por ella que no se hablaba en esas reuniones de los que no habían vuelto de Malvinas; no se sabe si era por respeto, miedo, tristeza, desinterés (...) Yo jamás fui. Supongo que por cobardía, por mi tozudez absurda de mantener vigente la postal dedicada a R, para sellar con la imagen escrita de esa noche el recuerdo adolescente de una perfecta ilusión”, nos sacude.

Al prólogo y a los relatos hay que agregar la Nota de los editores, Miguel Dalmaroni y Victoria Torres. Nos cuentan que la muerte temprana de Carlos Busqued nos privó del que seguramente hubiese sido otro gran texto para pensar en Malvinas. Y son ellos también quienes nos advierten que “aún quedaba mucho por contar, que somos muchos los movilizados por el tema y que la ficción sigue siendo una vía potente y singular para indagar e interrogar la experiencia, la historia compartida, lo que creemos saber sobre el pasado”.

ALEJANDRO DUCHINI