La ONU busca profesionales en la Argentina y abre un banco de talentos

El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas quiere armar una base de interesados en colaborar en proyectos futuros

OPORTUNIDADES EN LA ONU. Educación y salud, son las áreas clave para sumarse al pool de profesionales voluntarios. / FREEPIK OPORTUNIDADES EN LA ONU. Educación y salud, son las áreas clave para sumarse al pool de profesionales voluntarios. / FREEPIK
Hace 2 Hs

Trabajar en proyectos con impacto social tanto en el país como en el exterior es una meta que muchos jóvenes profesionales tienen en el radar. Para ellos, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) lanzó una convocatoria para construir un pool de talento en la Argentina. Su objetivo es identificar perfiles que puedan ser convocados a futuras oportunidades dentro del sistema de la ONU.

La iniciativa apunta a profesionales con experiencia en educación y salud, dos áreas estratégicas para las agencias de Naciones Unidas. El registro no implica una selección inmediata, pero sí permite que los perfiles queden cargados en una base de datos oficial para ser contactados cuando surjan proyectos acordes a su formación y trayectoria.

Qué perfiles buscan y cómo postularse

En el área de educación, se buscan especialistas en fortalecimiento de aprendizajes —especialmente en lectura, escritura y matemáticas—, habilidades digitales y para el trabajo, además de perfiles vinculados al análisis de datos educativos y la gestión del conocimiento.

En cuanto al eje de salud, la convocatoria incluye profesionales en salud materno infantil, nutrición, salud mental, agua, saneamiento e higiene (WASH) y desarrollo infantil temprano, áreas clave para programas de impacto comunitario.

Para postularse, solamente es necesario completar dos pasos: crear o actualizar el perfil en la plataforma oficial del Programa de Voluntarios de la ONU (app.unv.org) y luego llenar un formulario online que permite ampliar la información profesional. Contar con un perfil activo en esa plataforma es un requisito obligatorio para cualquier asignación formal como voluntario de Naciones Unidas.

Desde UNV aclararon que el formulario no recopila datos personales de manera automática y que la información será utilizada únicamente para contactar a los profesionales cuando surjan oportunidades alineadas con su experiencia. Naciones Unidas busca ampliar su red de talentos locales, y sumar miradas jóvenes y profesionales a proyectos de alcance nacional e internacional.

