La ONU busca profesionales en la Argentina y abre un banco de talentos

Trabajar en proyectos con impacto social tanto en el país como en el exterior es una meta que muchos jóvenes profesionales tienen en el radar. Para ellos, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) lanzó una convocatoria para construir un pool de talento en la Argentina. Su objetivo es identificar perfiles que puedan ser convocados a futuras oportunidades dentro del sistema de la ONU.