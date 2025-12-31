La confianza en Milei se consolida entre los jóvenes y cierra el 2025 en alza

El cierre de 2025 dejó una foto clara en el termómetro político: los jóvenes siguen siendo el principal sostén del gobierno de Javier Milei. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el último mes del año mostró estabilidad en la imagen presidencial y ratificó una tendencia de apoyo juvenil que se repite con cambios leves desde el inicio de la gestión libertaria.
En diciembre, el ICG se ubicó en 2,46 puntos, con una variación mínima del -0,1% respecto de noviembre. Si bien el indicador no repitió el salto pronunciado del mes anterior, se mantuvo en niveles superiores a los registrados en el mismo período de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y cerró el año dentro de un rango relativamente estable.
El ICG evalúa la percepción social sobre cinco dimensiones del Gobierno: capacidad para resolver problemas, honestidad de los funcionarios, eficiencia en el manejo del gasto público, evaluación general de la gestión y preocupación por el interés general. La capacidad (2,89 puntos) y la honestidad (2,79) siguieron siendo los componentes mejor valorados en diciembre, mientras que la evaluación general del Gobierno y el interés por el bien común continuaron en los niveles más bajos, aunque con pequeñas subas.
Jóvenes, el núcleo más firme
El dato más consistente volvió a estar en la franja etaria de 18 a 29 años, que alcanzó 2,92 puntos, sin cambios respecto de noviembre. De este modo, los jóvenes conservaron el valor más alto de confianza entre todos los grupos etarios y se consolidaron, una vez más, como la base más sólida del Presidente.
Detrás quedaron los mayores de 50 años, con 2,50 puntos, mientras que el segmento de 30 a 49 años continuó siendo el más rezagado, pese a una leve mejora mensual. El orden entre los tres grupos se mantuvo sin modificaciones, confirmando que el respaldo juvenil no fue un fenómeno aislado sino una constante del último tramo del año.
Género, territorio y nivel educativo
El informe también volvió a mostrar diferencias por género: la confianza fue mayor entre los hombres (2,66 puntos) que entre las mujeres (2,28), aunque la brecha se redujo levemente respecto de noviembre.
En el plano territorial, el interior del país se mantuvo como la región con mayor nivel de confianza (2,64 puntos), mientras que la Ciudad de Buenos Aires recuperó el segundo lugar tras un fuerte repunte en diciembre. El Gran Buenos Aires, en cambio, mostró una leve baja.
Por nivel educativo, quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios registraron los valores más altos, seguidos por quienes completaron el secundario. El menor nivel de confianza volvió a aparecer entre quienes sólo alcanzaron estudios primarios.
Tras un noviembre marcado por un fuerte rebote, diciembre funcionó como un mes de consolidación. El índice general se mantuvo estable y el apoyo juvenil volvió a destacarse como el pilar más firme del Gobierno. En un año atravesado por tensiones económicas y políticas, el cierre dejó una conclusión clara: entre los menores de 30, Milei sigue encontrando su respaldo más constante.
Evolución mensual del ICG - Jóvenes (18 a 29 años)
La confianza de los argentinos menores de 30 años en el Gobierno de Milei tuvo algunas fluctuaciones mes a mes. Estos son los cambios que hubo desde el inicio del mandato:
-Enero 2024: 2,85 puntos.
-Febrero 2024: 2,52 puntos.
-Marzo 2024: 2,54 puntos.
-Abril 2024: 2,71 puntos.
-Mayo 2024: 2,68 puntos.
-Junio 2024: 2,46 puntos (mayores de 50 años pasan al frente).
-Julio 2024: 2,81 puntos (aumento del 9%, los jóvenes vuelven a ser el grupo con mayor apoyo).
-Agosto 2024: 2,86 puntos (aumento del 2%, siguen siendo quienes más creen en el Presidente).
-Septiembre 2024: 2,84 puntos (caída del 1%).
-Octubre 2024: 2,38 puntos (los adultos mayores de 50 pasan a ser la base número uno de Milei).
-Noviembre 2024: 2,66 puntos (los adultos mayores de 50 siguen siendo los más fieles).
-Diciembre 2024: 2,86 puntos (los jóvenes vuelven a tomar la delantera en cuanto a la aprobación presidencial).
-Enero 2025: 2,91 puntos.
-Febrero 2025: 2,78 puntos.
-Marzo 2025: 2,56 puntos.
-Abril 2025: 2,55 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por quinto mes consecutivo).
-Mayo 2025: 3,04 puntos.
-Junio 2025: 2,76 puntos.
-Julio 2025: 2,79 puntos (los jóvenes encabezan la tendencia de apoyo por octavo mes consecutivo).
-Agosto 2025: 2,11 puntos (los mayores de 50 años desplazan a los jóvenes como bastión principal de Milei).
-Septiembre 2025: 2,47 puntos (los jóvenes vuelven a ser la base principal del Presidente).
-Octubre 2025: 2,29 puntos (caída del 7,3% respecto de septiembre, pero, aún así, se mantiene el liderazgo del segmento).
-Noviembre 2025: 2,92 puntos (27,5% más que en octubre).
-Diciembre 2025: 2,92 puntos (sin cambios).