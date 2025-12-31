La confianza en Milei se consolida entre los jóvenes y cierra el 2025 en alza

El ICG evalúa la percepción social sobre cinco dimensiones del Gobierno: capacidad para resolver problemas, honestidad de los funcionarios, eficiencia en el manejo del gasto público, evaluación general de la gestión y preocupación por el interés general. La capacidad (2,89 puntos) y la honestidad (2,79) siguieron siendo los componentes mejor valorados en diciembre, mientras que la evaluación general del Gobierno y el interés por el bien común continuaron en los niveles más bajos, aunque con pequeñas subas.