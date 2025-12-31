Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

Se termina el año y, con él, llegan los balances. En el streaming también. Netflix dio a conocer cuáles fueron los títulos más vistos a nivel global durante la semana del 15 al 21 de diciembre, en plena cuenta regresiva hacia las fiestas. El listado confirma algunas tendencias claras: regresos esperados, espíritu navideño, animación para todas las edades y series que no pierden vigencia.
El ranking fue brindado por el sitio web netflix.com/tudum A continuación, las películas y series que cerraron 2025 en el top mundial, divididas por categoría.
Top 10 global de películas (habla inglesa)
1. “Wake up dead man: Un misterio de knives out”: una nueva investigación del detective Benoit Blanc reaviva la saga con un caso cargado de ironía, secretos y giros inesperados. Fue la película más vista de la semana a nivel mundial, con 20,9 millones de visualizaciones y 50,8 millones de horas vistas.
2. “El Grinch”: el clásico navideño volvió a imponerse entre las elecciones familiares para cerrar el año, con 8,1 millones de visualizaciones y 11,6 millones de horas vistas.
3. “Las guerreras k-pop”: acción y música se combinan en la historia de un grupo de ídolas que llevan una doble vida entre escenarios y misiones secretas, alcanzando 7,9 millones de visualizaciones y 13,1 millones de horas vistas.
4. “Los Croods 2: una nueva era”: la familia prehistórica regresa con humor y aventuras en una secuela que reflexiona sobre el cambio y la convivencia, con 7,5 millones de visualizaciones y 11,9 millones de horas vistas.
5. “El secreto de Santa”: una propuesta navideña que reimagina el detrás de escena de Papá Noel y su misión más importante, con 7,4 millones de visualizaciones y 11,4 millones de horas vistas.
6. “Asesinato en Mónaco”: un thriller ambientado en un escenario de lujo, donde un crimen sacude a la alta sociedad, sumó 6,3 millones de visualizaciones y 9,4 millones de horas vistas.
7. “A cowboy christmas romance”: amor, espíritu festivo y paisajes rurales se cruzan en esta historia ideal para maratonear, con 4,6 millones de visualizaciones y 6,5 millones de horas vistas.
8. “Paw patrol: La superpelícula”: los cachorros más famosos del streaming regresan con superpoderes y una nueva misión logrando 4,2 millones de visualizaciones y 6,1 millones de horas vistas.
9. “Las crónicas de Navidad”: acción y comedia familiar se combinan en un título que ya es un clásico de diciembre, con 3,5 millones de visualizaciones y 6,2 millones de horas vistas.
10. “Super Mario Bros.: La película”: el universo gamer se metió entre los más vistos, con 3,5 millones de visualizaciones a nivel global.
Top 10 global de series (habla inglesa)
1. “Hombre vs. bebé – Temporada 1”: la comedia física y las situaciones absurdas impulsaron esta serie corta y caótica al primer puesto del ranking semanal, con 14,6 millones de visualizaciones y 28,7 millones de horas vistas.
2. “Emily en París – Temporada 5”: moda, romances y enredos laborales volvieron a conquistar a la audiencia global, alcanzando 13,5 millones de visualizaciones y 78,2 millones de horas vistas.
3. “Jake Paul vs. Anthony Joshua”: el evento deportivo que combinó boxeo, show y polémica se ubicó entre lo más visto de la semana, con 10,9 millones de visualizaciones y 35,3 millones de horas vistas.
4. “Stranger Things 5”: la temporada final de la serie volvió a liderar conversaciones y maratones, con 8,2 millones de visualizaciones y 38,9 millones de horas vistas.
5. “Sean Combs: Ajuste de cuentas – Temporada 1”: la docuserie sobre poder, fama y conflictos en la industria musical despertó fuerte interés, con 6,3 millones de visualizaciones y 26,2 millones de horas vistas.
6. “Stranger things 4”: la cuarta entrega de la saga volvió a escalar en el ranking gracias a nuevas maratones, con 3,9 millones de visualizaciones y 51,4 millones de horas vistas.
7. “Stranger things 3”: la nostalgia y los lazos entre personajes mantuvieron vigente esta temporada, que sumó 3,6 millones de visualizaciones y 27,4 millones de horas vistas.
8. “Stranger things 1”: el inicio de la historia continúa captando nuevas audiencias y reencuentros, con 3,5 millones de visualizaciones y 23,9 millones de horas vistas.
9. “Dave Chappelle: The unstoppable…”: el especial de stand up volvió al ranking con humor ácido y mirada crítica, alcanzando 3,3 millones de visualizaciones y 4,2 millones de horas vistas.
10. “Stranger things 2”: la segunda temporada completó el dominio de la saga en el top global, con 3,3 millones de visualizaciones.
Top 10 global de series (habla no inglesa)
1. “Guerra de cucharas blancas contra negras – Temporada 2”: la competencia gastronómica internacional volvió a liderar con duelos intensos y alto nivel culinario, logrando 5,5 millones de visualizaciones y 21,4 millones de horas vistas.
2. “Ciudad de sombras – Miniserie”: el thriller urbano atrapó al público con una trama oscura y personajes complejos, con 4,5 millones de visualizaciones y 21,7 millones de horas vistas.
3. “Accidente – Temporada 2”: el drama profundizó en las consecuencias de una tragedia que lo cambia todo, alcanzando 4,3 millones de visualizaciones y 19,4 millones de horas vistas.
4. “Beso dinamita – Miniserie”: una historia de amor intensa y vertiginosa cerró la semana con 3,6 millones de visualizaciones y 46,9 millones de horas vistas.
5. “Record of Ragnarok – Temporada 3”: el animé épico mantuvo su base de fans con nuevos combates entre dioses y humanos, con 3,3 millones de visualizaciones y 20,6 millones de horas vistas.
6. “Un papá soltero – Temporada 1”: la comedia familiar sobre paternidad y vínculos cotidianos sumó 2,8 millones de visualizaciones y 11,2 millones de horas vistas.
7. “El precio de una confesión – Temporada 1”: un drama judicial atravesado por secretos y dilemas morales llegó a 2,7 millones de visualizaciones y 27,7 millones de horas vistas.
8. “Navidad en casa – Temporada 3”: conflictos familiares y espíritu festivo volvieron a atraer a la audiencia, con 2,2 millones de visualizaciones y 9 millones de horas vistas.
9. “Corazones rebeldes – Temporada 1”: este drama romántico se sostuvo entre lo más visto con 2,2 millones de visualizaciones y 11,2 millones de horas vistas.
10. “La paz de Marsella – Temporada 2”: la serie policial francesa cerró el ranking con 1,7 millones de visualizaciones a nivel global.
Entre despedidas de año, fiestas y tiempo libre, el streaming volvió a marcar agenda. El top global de Netflix confirma que, para cerrar 2025, el mundo eligió entretenimiento directo, maratones largas y títulos que ya son parte de la conversación cotidiana.