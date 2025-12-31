Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

Se termina el año y, con él, llegan los balances. En el streaming también. Netflix dio a conocer cuáles fueron los títulos más vistos a nivel global durante la semana del 15 al 21 de diciembre, en plena cuenta regresiva hacia las fiestas. El listado confirma algunas tendencias claras: regresos esperados, espíritu navideño, animación para todas las edades y series que no pierden vigencia.