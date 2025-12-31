Lanzan un concurso nacional para imaginar el Campus Unsta en Concepción

Imaginar espacios que dialoguen con el presente y el futuro. Con esa idea, el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) abrió el Concurso Nacional de Ideas Campus Unsta Concepción. Se trata de una convocatoria que invita a pensar el campus universitario desde una mirada creativa, innovadora y federal. La iniciativa se desarrolla junto a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), con el apoyo de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) y la Municipalidad de Concepción.