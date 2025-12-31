Secciones
Lanzan un concurso nacional para imaginar el Campus Unsta en Concepción

El certamen convoca a profesionales de todo el país, admite equipos multidisciplinarios y repartirá premios millonarios.

ESPACIO UNIVERSITARIO. La propuesta es pensar en un campus que proyecte nuevas formas de habitar y aprender. / Unsta ESPACIO UNIVERSITARIO. La propuesta es pensar en un campus que proyecte nuevas formas de habitar y aprender. / Unsta
Hace 2 Hs

Imaginar espacios que dialoguen con el presente y el futuro. Con esa idea, el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) abrió el Concurso Nacional de Ideas Campus Unsta Concepción. Se trata de una convocatoria que invita a pensar el campus universitario desde una mirada creativa, innovadora y federal. La iniciativa se desarrolla junto a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), con el apoyo de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) y la Municipalidad de Concepción.

El certamen está abierto a profesionales de la arquitectura de todo el país, quienes podrán liderar equipos multidisciplinarios, e incorporar paisajistas, urbanistas, ingenieros, diseñadores industriales, gráficos y otros perfiles afines.

Las inscripciones para el concurso permanecerán abiertas hasta el 30 de abril de 2026, mientras que la presentación de trabajos se extenderá hasta el 5 de mayo. Durante el proceso, los participantes contarán con instancias de asesoramiento técnico a cargo de profesionales designados por la organización.

El predio del Campus en Concepción presenta espacios con potencial de crecimiento, reorganización e integración con el entorno urbano. Las propuestas deberán abordar el uso del suelo, los espacios abiertos y el rol de la comunidad. En ese sentido, no se busca un proyecto cerrado, sino ideas capaces de marcar una hoja de ruta para el desarrollo del campus en los próximos años.

Los premios en juego

En cuanto a los premios, el concurso prevé un primer premio de $ 10.000.000, un segundo lugar de $ 6.000.000 y un tercero de $ 4.000.000. Además, el jurado podrá otorgar menciones honoríficas, sin orden de mérito, a aquellas propuestas que se destaquen por su calidad conceptual, innovación y viabilidad.

Post Instagram

Con una mirada federal y una apuesta a la creatividad conjunta, el Concurso Nacional de Ideas Campus Unsta Concepción se presenta como una oportunidad para que equipos de jóvenes y profesionales consolidados aporten su visión sobre el futuro de la educación y los espacios universitarios en Tucumán. Las bases completas, el calendario y los detalles del concurso pueden consultarse en el sitio oficial del Colegio de Arquitectos de Tucumán: catonline.org.ar/novedades/detalle/2415/concurso-nacional-de-ideas

