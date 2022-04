“Operación Rosario” para malvinizar los recuerdos

Frente a decenas de espectadores y luego de dos años volvió, en lo que posiblemente sea la última vez, la cuarta edición de la obra “Operación Rosario”, una puesta en escena que tiene como propósito “malvinizar” la Patria desde una perspectiva contada en primera persona. “Es emocionante volver para el aniversario número 40 de la guerra. Pero para nosotros (fundación Operación Rosario) esta vez es mucho más significativa ya que es el primer año que no está Ramón Cardillo”, expresó Walter Flores, director de la obra.

La propuesta teatral está basada en el relato que el ex combatiente Cardillo compartió con sus compañeros, “decidimos dedicar toda la obra a él, agregamos historias que nos contó y no las teníamos reflejadas”, detalló Flores.

La obra comienza con el desembarco de las tropas en las Islas, poniéndose en marcha la Operación Rosario (nombre puesto en honor a la Virgen del Rosario) y termina rindiéndole homenaje a Cardillo y a los soldados caídos en Malvinas. “Está más cargada de emotividad con respecto a años anteriores”, dijo el director.

El propósito, según cuenta Flores, no solamente es brindarles una caricia al alma a los veteranos, sino también enseñar lo que fue e implicó la intervención de comandos argentinos en territorio de Malvinas. “La gente muchas veces no sabe que pasó concretamente el 2 de abril y hay muchas verdades que queremos desmitificar, como que la operación no fue improvisada y fue planeada mucho tiempo atrás. Estos mitos tienen que ver con un proceso de ´desmalvinizacion´ que hubo después de la guerra”.

EN ACCIÓN. Bomberos voluntarios, soldados del Liceo Militar General Aráoz de La Madrid y ciudadanos de Tafí Viejo hicieron emocionar a decenas de espectadores con su actuación.

En esta cuarta edición participaron soldados voluntarios del Ejército Argentino distrito Tucumán del Liceo Aráoz de La Madrid, bomberos voluntarios y vecinos de Tafí Viejo; tal es el caso del bombero Rubén Díaz, quien manifestó: “Vi otras ediciones de la obra y es algo que los argentinos debemos recordarlo por siempre. Me enorgullece poder colaborar este día, elegí venir acá en vez de otros actos”. Y el soldado Ramiro Cruz, que agregó: “es una experiencia que vivieron los veteranos y nosotros nos ponemos en el papel, es algo único que uno siente. Muy movilizante”.

Al emotivo evento fueron invitadas figuras destacadas del combate. Carlos Rinke y Tony Zelaya, ex pilotos combatientes, fueron dos de ellos. Rinke fue comodoro de la Fuerza Aérea y vino desde Córdoba para conmemorar los 40 años de la Guerra. “Siento el cobijo y la calidez del pueblo tucumano, estoy contento y emocionado. Cuarenta años ya es un hito grande, muchos de nuestros compañeros han fallecido últimamente, entonces ya no sólo son los caídos del conflicto, son cuestiones que van calando hondo”, expresó emocionado. Zelaya, por su parte, manifestó: “Siento una gran satisfacción y un honor que se siga celebrando la gesta de Malvinas, eso ayuda a que la memoria se mantenga y la historia se conozca cada año un poco más”. Operación Rosario bien logró reivindicar, reconocer y recordar a los soldados que debemos honrar en la memoria. “Malvinizar los recuerdos” para que las historias sigan vivas en cada uno de los argentinos.