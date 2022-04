Se inauguró la Expo Apronor, con duras críticas al Gobierno: "Todo se hace cuesta arriba"

El presidente de Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor), Augusto Battig, dejó formalmente inaugurada la V° Expo Apronor, en el predio ubicado en La Ramada de Abajo, Burruyacu.

"Han pasado dos años desde la última edición; hemos vivido momentos de tristeza y angustia. Sin embargo, el mundo, el país, la provincia, (en todo nivel se) necesitó del esfuerzo de los productores, hombres y mujeres, que con gran sentido de solidaridad debimos seguir adelante produciendo para abastecer con alimentos la mesa de los argentinos. Lo hicimos con valentía y coraje, aun sabiendo que quizás poníamos en riesgo nuestras vidas o la de nuestra familia. Hoy, abrazamos con el corazón aquellos que perdieron un ser querido", expresó el dirigente rural, que pidió un minuto de silencio en el comienzo de su alocución.

"Este es el lugar de reencuentro del sector agropecuario. Expo Apronor es un orgullo y responsabilidad para nosotros que ustedes, expositores y visitantes, nos hayan elegido para que aquí sea el gran encuentro del campo", agradeció.

INAUGURACIÓN DE LA EXPO APRONOR EN LA RAMADA DE ABAJO / PRENSA Y DIFUSIÓN

"La muestra parece no tener techo y estamos frente a una exposición que superó nuestras expectativas y a las ediciones anteriores. Hoy contamos con más de 86 empresas que representan 450 marcas: maquinarias agrícolas e implementos, insumos, genética, equipos de agricultura de precisión, acopios, exportadoras, entidades financieras, automotrices e instituciones de investigación. No es solo una frase, es una realidad, expo Apronor es la muestra más grande del norte y esto es gracias al esfuerzo de cada uno de los expositores y del gran equipo que integra la comisión directiva y socios que colaboramos con nuestro tiempo, esfuerzo y dedicación", agregó.

"Las empresas durante tres días van a mostrar lo último en tecnología y desarrollo para el campo y esto refleja realmente quienes somos como sector, un sector pujante que busca crecer, que busca avanzar, que buscar producir más y mejor. Tenemos todo, la tecnología, el conocimiento, la tierra y las ganas, pero no tenemos políticas adecuadas para el sector, ni proyectos serios a largo plazo. Un claro ejemplo de esto es lo que nos está pasando ahora, sembramos con un determinado porcentaje de retenciones y no sabemos qué pasará cuando estemos levantando la cosecha. La incertidumbre siempre está latente. No hay previsibilidad y así todo se hace cuesta arriba. Tenemos un Gobierno nacional y provincial que no solucionó absolutamente ninguno de los problemas de fondo del país: inseguridad, inflación, educación, infraestructura, etcétera", señaló Battig.

El dirigente rural cuestionó además a la administración de Alberto Fernández por considerar que se cambiaron las reglas de juego. "Observamos que hay tiempo y mucho esmero en ver de qué manera seguir exprimiendo al sector con nuevos impuestos y medidas inconstitucionales, confiscatorias y arbitrarias que son usadas hace más de 20 años y que está probado que no son las herramientas para solucionar los problemas de nuestro país. Eso queda demostrado año tras año con los continuos aumentos de los índices de inflación, pobreza e inseguridad ¿Ante esto qué intención podemos tener de invitar a los funcionarios? ¿De recibir a las autoridades en nuestra casa?", se preguntó.

"La verdad es que estamos cansados, pero no derrotados, seguiremos con nuestra lucha para sacar adelante al campo. La oposición tiene la oportunidad de cambiar la conducción de este país y con ella cambiar para mejor la realidad de los tucumanos y argentinos. ¿Qué están esperando? Estamos atravesando momentos que nunca antes habíamos pasado, el grado de violencia y delito crece día tras día. Como presidente de Apronor y como ciudadano le pido a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial que de una vez por todas se hagan cargo y se pongan a trabajar. No estamos hablando de impuestos ni retenciones ni emergencia agropecuaria, acá estamos hablando de nuestras vidas, de la vida de nuestros familiares, amigos y vecinos", pidió.

"Se vienen tiempos más difíciles y es necesario estar unidos para afrontarlos. Así como nos hemos unido para hacer esta muestra y que sea exitosa, así podremos sacar a este país adelante, por respeto a nuestros abuelos que hicieron a esta Argentina productiva, por el presente de los que luchamos día a día y por el futuro de nuestros hijos y nietos para que tengan una patria digna. Solo de nosotros depende", apuntó Battig.

La comisión directiva de Apronor decidió no invitar a ninguna autoridad provincial a la inauguración de la muestra, indicaron en la entidad.