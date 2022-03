Cafiero, en Tucumán: "Me hubiera gustado que todo el Frente de Todos vote el acuerdo con el FMI"

El canciller Santiago Cafiero reafirmó el mensaje de unidad que sostiene el presidente, Alberto Fernández, en medio de la tensa interna que atraviesa el Frente de Todos (FdT) por el rechazo de los legisladores nacionales alineados a la vicepresidenta, Cristina Fernández, al entendimiento para la reprogramación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quedó claro que la Argentina no quería entrar en el default; esa era una solución imposible de aceptar, porque lo único que iba a traer era desinversión, e iba a quebrar la senda del crecimiento que estamos transitando", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, en diálogo con la prensa, al inaugurar una red de cloacas en Los Pocitos, Tafí Viejo.

En ese marco, el funcionario nacional destacó los indicadores económicos positivos, y poso como ejemplo "el empleo". "El año pasado cerró con una tasa de desocupación que continúa bajando", enfatizó.

De todos modos, Cafiero advirtió que en el Gobierno nacional admiten "un gran problema", que es "la inflación". "Tenemos que atacar (este tema) para que todo el esfuerzo que se está haciendo en esta recuperación de Argentina no se vaya por la canaleta de los precios", analizó.

El canciller, al ser consultado por el rechazo del kirchnerismo al acuerdo con el FMI, consideró que, más allá de las discordancias, se debe avanzar sobre la base de las coincidencias.

"Lo que tenemos por delante, como hombres y mujeres de la política, como militantes del peronismo y del Frente de Todos, es seguir articulando, entre las diferencias, el modelo de país que estamos defendiendo", afirmó Cafiero en Tucumán.

Además, admitió: "me hubiera gustado que todo el (bloque del) Frente de Todos vote el acuerdo con el Fondo". Sin embargo, afirmó que "eso no me impide ver que el mismo proyecto de país que defiende Cristina, que defienden Máximo (Kirchner), La Cámpora y los compañeros que no acompañaron ese acuerdo, es la misma idea de país que defiendo yo y que interpela al peronismo", aseguró.

"Tenemos que apoyar al Presidente"

Cafiero participó del acto de inauguración de obras a cargo del Enhosa en Los Pocitos, Tafí Viejo. Allí, acompañado por el jefe de Gabinete Juan Manzur y por el gobernador Osvaldo Jaldo, aseguró: "Tenemos que apoyar al Presidente".

