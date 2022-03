San Martín: a aprender de los golpes

Todas las derrotas valen cero puntos en la tabla. Y sin embargo hay algunas valiosas, que sumarán a futuro. Eso es lo que pretende Pablo De Muner: que el inesperado y doloroso traspié en Mar del Plata le sirva de enseñanza a San Martín para el largo camino que todavía queda por delante en esta extensa Primera Nacional.

“Aprender de esta derrota”, es la frase que más veces repitió el entrenador en la zona mixta del estadio “José María Minella”. Consultado por LG Deportiva sobre cuáles serían las lecciones que dejó el 1-3 ante Alvarado, De Muner repasó varios ítems.

“Primero, tener una buena lectura de esos mini-partidos que existen dentro de un mismo partido. Saber en qué momento el rival se está imponiendo y hacerse fuerte en otros aspectos, como la parte defensiva, el tema de la disputa, del bloque, de los corrimientos, de los duelos…”, enumeró.

Enseguida, De Muner mencionó como un déficit del “Santo” en Mar del Plata “esa personalidad de agarrar la pelota y por ahí intentar, como generalmente lo hacemos… pero bueno, el rival lo hizo bien, su presión alta fue muy efectiva y no le encontramos la vuelta”.

¿Las razones del desplome de San Martín tras ponerse en ventaja apenas arrancado el cotejo hay que buscarlas más en cuestiones tácticas o en aspectos mentales?, se le preguntó al técnico. Y lo primero que efectuó fue una reflexión sobre una decisión que podría haber tomado y no tomó.

“Yo también creo que tengo responsabilidad. Quizá con línea de cinco atrás hubiésemos tenido posibilidades de emparejar las bandas o el sistema de ellos más rápidamente”.

“Me voy con bronca, me quedo con la sensación de que así como los jugadores no tuvieron un buen partido, por ahí yo tampoco acerté en esa lectura”, admitió De Muner, habitualmente autocrítico.

Y sobre lo mental, reconoció que el plantel debe seguir fortaleciéndose y creciendo. “Más en una categoría como esta en que los rivales que vas a enfrentar son duros, las canchas son hostiles y nosotros también sabemos lo que significa jugar en este club, nos hacemos cargo”.

“Veníamos muy bien; el equipo lo venía haciendo muy bien, y esta vez nos ha tocado un rival que nos ha jugado de igual a igual y nos ha superado”, agregó.

Por eso la sorpresa: San Martín había arrancado a todo vapor el certamen y comenzado la fecha como uno de los líderes.

Además, bajo la conducción de “Tomate”, la campaña de San Martín a domicilio venía siendo asombrosa, con números envidiables: diez victorias, seis empates y una derrota en 17 partidos.

Aún lo son, pese a que por segunda vez en menos de ocho meses el “Torito” de MDQ le hizo “pito catalán” en el Minella. ¿Será que su colega Gastón Coyette le sacó la ficha? ¿Habrá incidido que Alvarado cuente con varios jugadores con pasado “santo”, incluso un par que conocen bien a De Muner? “Esa información estará. Pero imagino que Coyette también la tendría más allá de lo que puedan haber dicho Ariel Chaves y Leandro Vella. Gastón es un técnico con varios años de experiencia”, elogió “Tomate” a su “verdugo” del banco de al lado.

De Muner admitió a LG Deportiva que la ausencia de jugadores como Hernán Pellerano y Tino Costa se notó, sobre todo cuando el anfitrión se les fue encima. “Ellos y Milton Céliz son jugadores de jerarquía, oficio… En los momentos en que más falta hacía tranquilizarse, esa clase de jugadores son importantes”.

“El rival nos superó gran parte del partido, cosa que no nos había pasado en otras derrotas, ni siquiera jugando con Alvarado acá en el 2-0 (en julio del año pasado), ese día fuimos muy superiores a ellos. Esta vez no, esta vez perdimos bien. Hay que tratar de aprender de la derrota, creo que nos llegó en un buen momento, más allá de que uno no elige perder ni mucho menos”, apuntó.

El sábado, ante Almagro, tendrá una nueva (buena) prueba.

Siguen las obras

Ayer, en La Ciudadela se montó la nueva parrilla con luces led en la torre central de iluminación sobre la zona de plateas. Luego del juego contra Almagro, avanzarán con las otras dos.