Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Lo que siguió fue un giro providencial. En un asado, el sommelier tucumano Facundo Ruiz -una voz más que autorizada para hablar del terroir vallisto- probó el trivarietal y publicó una foto en Facebook: “Estrenando el vino del gran Daniel Guillén”. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, una reconocida vinoteca de Buenos Aires llamó solicitando 10 cajas. La partida se agotó en pocos días. Así, sorpresivamente, Piloto de Prueba se daba a conocer en el mercado. "Se vendió todo muy rápido. Incluso las botellas magnum (de 1.500 mililitros) volaron. No quedó vino ni para nosotros", le cuenta Guillén a LA GACETA.