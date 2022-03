San Martín: cerrado por derrumbe

Cualquier parecido con aquella realidad, es (quizás) mera coincidencia. Porque, salvando todas las distancias, resultó casi imposible no pensar en el derrumbe de PSG ante Real Madrid el miércoles al observar cómo Alvarado dio vuelta la historia en una ráfaga ante un San Martín que ganaba desde el vestuario y dominó durante un buen pasaje de la etapa inicial.

“Sí, tal cual, nosotros también lo pensamos”, admitió Pablo De Muner ante la observación de LG Deportiva en Mar del Plata.

“Pero el rival también comienza a proponer lo suyo y nosotros en gran parte del partido no supimos leer de qué manera manejarlo o cómo imponer nuestro juego o cómo emparejarlo”, añadió el entrenador antes de abordar el micro que llevaría al plantel hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así como le pasó al mega-estelar equipo parisino en el “Santiago Bernabéu” por Champions League, el “Santo” se desmoronó de golpe y porrazo en el derruido “José María Minella”.

Eso sí, a la vera del mar no hubo un Gianluigi Donnarumma que se equivocara feo: los signos de derrumbe se habían comenzado a percibir ya en el tramo final del primer tiempo, cuando la visita pasó varios minutos sin poder hacerse de la pelota, encerrado en su propio campo. Entonces, el “Torito” perdonó el pronunciado bajón de su rival.

Fue extraño, porque el arranque de San Martín mereció el calificativo que lleva por título una de las sagas más exitosas en la historia del cine: “Rápido y furioso”.

Esa estocada del joven Tomás Escalante para que Federico Jourdan festeje su segundo gol con la “albirroja”, pareció anunciar una tarde de alegría y reivindicaciones para el equipo tucumano.

Porque claro, Alvarado había sido hasta ahora, la única estación fuera de casa con tropiezo para el San Martín de De Muner, en julio pasado.

Todo lo contrario. Los cambios se le dieron bien al “viejo conocido” Walter Gastón Coyette. Sobre todo, los ingresos de Brian Mieres -hizo descalabros por la banda derecha- y de Iván Molinas, autor del doblete que torció el rumbo del choque y dejó al “Santo” sin punta compartida con Belgrano.

Después llegó la fatalidad de Diego Sosa, su gol en contra. La síntesis es inapelable: los tres goles de Alvarado se dieron en el espacio de 11 minutos. A Karim Benzema le tomó 17 sepultar el sueño de Lionel Messi, Kylian Mpabbé, Neymar y compañía.

En el estadio, se sintió como si una pesada nube se hubiera depositado sobre el once de San Martín a partir del empate.

La ausencia de referentes como Hernán Pellerano y “Tino” Costa, y en menor medida del experimentado Milton Céliz se hizo sentir especialmente cuando llegó “la mala”. No hubo respuestas ni futbolísticas ni anímicas para torcer el nuevo destino que se abalanzó sobre el trámite y el resultado.

Y así fue nomás. Chau invicto, justo ante esta especie de “embajada” de San Martín que supone “Alva” (presentó cinco titulares con pasado en La Ciudadela, además de Coyette).

“Alvarado ha ganado bien. Nos ha superado, no hay mucho más. Su presión alta fue muy efectiva y no hemos podido encontrarle la vuelta, nos obligaba a dividir: la idea era que si eso pasaba no fuera tanto por el centro, sino por las bandas, pero no hemos podido”, reconoció De Muner.

En “Marpla”, escenario de tantas “pelis” -algunas “pochocleras” entre las más emblemáticas de la década del 70- se volvió a rodar un drama para San Martín. Desde que “Tomate” se sentó en el banco, sólo dos veces se fue perdedor a domicilio, las dos en el Minella.

“Está claro que no es nuestro mejor estadio para jugar de visitante”, dijo a LG Deportiva con una sonrisa, entre sincera y amarga.

1 x1

Darío Sand (5)

Si bien no estuvo tan seguro como en los juegos anteriores, en los goles no tuvo ningún tipo de responsabilidad.

Nicolás Sansotre (4)

Se extrañó su solvencia en la marca y su buena proyección. Tuvo un remate que le sacó Pedro Fernández.

Juan Orellana (4)

Se lo vio muy ofuscado. Peleó más de lo que jugó. No estuvo seguro y perdió muchos duelos con los delanteros.

Hernán Lopes (3)

Mal partido. Falló en el juego aéreo y en el mano a mano. Desconocido.

Lucas Diarte (3)

Lo desbordaron con facilidad, sobre todo en el complemento. No hizo pie nunca y por su costado llegaron los goles de Alvarado.

Valentín Larralde (4)

No aportó en el juego ni en la marca. Estuvo como perdido en el campo y su cambio se veía venir.

Rodrigo Herrera (5)

Comenzó bien, pero se fue desdibujando a la par del equipo. Estuvo muy solo en la contención y eso se notó.

Tomás Escalante (3)

Sólo el pase gol. Flojísimo partido del volante, cuya misión era reemplazar a “Tino” Costa. Perdió muchas pelotas y en el retroceso estuvo mal.

Federico Jourdan (5)

Otra vez fue de lo mejor que mostró San Martín. Definió con clase en el 1-0 e intentó aportar desequilibrio. Nadie lo acompañó en esa faena.

Lucas Cano (4)

Muy voluntarioso para tratar de generarse situaciones, pero nadie lo asistió. Así se le hace difícil a todo centrodelantero.

Diego Sosa (4)

Se extrañó su buena capacidad en el mano a mano. Tuvo sólo una chance, en la que remató al palo. Para colmo, se llevó por delante la pelota en el tercer gol de los marplatenses.

Gustavo Abregú (-)

Ingresó para dar mayor equilibrio, pero justo coincidió con la debacle del equipo. Tuvo un remate que pudo haber sido el 2-0.

Patricio Pérez (-)

Con el resultado en contra intentó desequilibrar por la izquierda. No lo logró.

Juan Imbert (-)

Prácticamente no entró en juego durante los minutos que estuvo en cancha.

Iván Maggi (-)

Al igual que Cano, salió demasiado del área por la falta de conexión en el medio. Así le fue imposible gravitar.

RINCÓN "SANTO"

Comieron y partieron

Luego del juego y de una ducha reparadora, los jugadores tomaron el refrigerio diagramado por las nutricionistas del plantel -que consistió en pizzas- y subieron al ómnibus que los llevó hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, en un hotel de la zona de Retiro en el que se hospeda siempre el “Santo”, pasaron la noche. Hoy, a las 16, abordarán el vuelo que los depositará de nuevo en nuestra provincia.

Vuelta a las prácticas

Una vez que arriben a Tucumán, los futbolistas quedarán licenciados. El plantel tiene previsto retomar los entrenamientos mañana por la tarde en el complejo “Natalio Mirkin”. En pocos días, Pablo De Muner deberá corregir los errores que ayer le costaron la derrota y la pérdida del invicto.

Próximos compromisos

Por la fecha 6, San Martín recibirá a Almagro el sábado desde las 18. Luego, el miércoles 23, desde las 17.05 y por TV, visitará a Nueva Chicago. En tanto, el juego contra Deportivo Maipú, por la fecha 8, se jugaría el domingo 27; aunque esto se confirmaría en los próximos días.

Tres en observación

Hernán Pellerano, Milton Céliz y “Tino” Costa, tres jugadores que empezaron como titulares en el torneo, se quedaron en Tucumán recuperándose de desgarros. Si bien es muy difícil que puedan estar el sábado, se seguirá de cerca sus evoluciones.

Empate en Mendoza

Deportivo Maipú tuvo todo para vencer a Instituto, pero no lo logró. Falló dos penales, pero logró ponerse en ventaja a siete del final. Cuando quedaban 5’, la “Gloria” consiguió el 1-1 final. Otros resultados de ayer: All Boys 1-Gimnasia (M) 1, Gimnasia (J) 1-Santamarina 0 y Deportivo Morón 0-Chacarita 1. Hoy, la fecha se cerrará con el duelo entre Nueva Chicago y Agropecuario.