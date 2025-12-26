Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Los damnificados estuvieron presentes durante la audiencia, en la cual advirtieron que serían más los jubilados estafados y también aprovecharon para manifestar su disconformidad con la condena, argumentando que les parece poco tiempo de pena y que tuvieron un gran perjuicio económico que la acusada no compensó. “Somos personas grandes y esta mujer nos hizo pasar por momentos muy difíciles. Mi señora tiene que tomar 10 medicamentos y hay cinco que no puede pagar por culpa de esta chica. Nosotros depositamos nuestra confianza en ella y nos dejó muy mal económicamente porque nos sacó plata y tuvimos que pagar un abogado”, dijo Pedro. “Un año es muy poco. Ella es joven y cuando cumpla la condena va a seguir molestando a los jubilados”, agregó.