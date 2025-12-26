La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Esa elección se traduce en algo muy concreto. En estar para el otro. “Poner el cuerpo significa dejar de lado las pantallas. No alcanza con escribir un mensaje o subir una foto. Todo pasa por el cuerpo por las miradas, las palabras, el cansancio, las emociones. Es jugársela de verdad”, remarca la joven de la capital. Todo esto se vivió el miércoles en la plaza Independencia, cuando decenas de voluntarios se acercaron a colaborar para que aquellos que menos tienen recibieran la Navidad con un poquito de esperanza.