La Justicia analiza dos demandas contra el Ministerio Público de la Defensa

Si bien no hubo declaraciones de manera oficial, en el Ministerio Público de la Defensa que conduce Washington Navarro rechazaron las acusaciones realizadas en ambos casos, tanto por la muerte del detenido Gonzalo Díaz, como con la situación de la ex prosecretaria Noelia Medina Núñez. Según se indicó, en el caso del detenido se actuó en base a los protocolos y en ningún momento se dejó sin asistencia al joven sino, dijeron, desde el principio estuvieron involucrados en el caso y monitoreando lo que sucedía con su situación. Igualmente, dijeron, se presentaron todos los documentos pedidos para deslindar responsabilidades. En el caso de Medina Nuñez advirtieron que la prosecretaria fue suspendida en dos ocasiones, y finalmente cesanteada a raíz de lo que se considera faltas graves. Dijeron que la primera sanción fue por haber presentado un certificado médico falso, a raíz de inasistencias a su trabajo por lo que en septiembre de 2023 se la suspendió por cinco días. La segunda, en 2024, y por 15 días, se dio por haber efectuado entrevistas en el marco de su trabajo, pero como psicóloga (título que además ostenta) y no como prosecretaria “transgrediendo la esfera de sus funciones y competencia”. Finalmente llegó la cesantía, en agosto de este años, ya que utilizó recursos del Ministerio e influencias para actuar en una causa a la que no estaba asignada, en la cual además su esposo era parte. Por todo esto, dice el informe oficial, por tratarse de causas graves, se decidió la cesantía.