Un volante central hecho a la medida de San Martín

Durante un pasaje del partido del pasado viernes contra Estudiantes de Río Cuarto, en la platea central alta, cerca de la zona de pupitres para la prensa, un grupo de hinchas tiraba nombres de jugadores que no habían necesitado adaptación cuando llegaron al club.

Las opiniones eran tan diversas como opinables. Algunos citaban jugadores de renombre, otros algunos con menor “cartel”, hasta que un integrante de ese grupo puso una condición: “que haya llegado sin ser conocido o teniendo poca experiencia sobre el lomo”. Ahí la lista se achicó considerablemente.

Esa especie de juego que intentaba darle otro toque al complemento de un juego ya liquidado, había tomado forma a partir del buen desempeño de Rodrigo Herrera quien, una vez más, se convirtió en uno de los puntos más altos del equipo.

El volante lleva apenas 14 partidos como titular desde que llegó a La Ciudadela, pero se mueve en el campo como si tuviese más de 100. Corre, mete, traba, no da una pelota por perdida y deja hasta la última gota de sudor en el campo. Ah, además, tiene visión y panorama para muchas veces transformarse en el primer pase de un ataque. “Es un ‘5’ hecho a la medida de San Martín”, aseguraban varios de los integrantes de ese grupo de amigos.

“Estoy muy contento por el lugar en el que estoy y por el momento que vivo. Pero no me siento una pieza fija; acá todos estamos para jugar”, explicó en diálogo con LG Deportiva, intentando bajarle un poco los decibeles a la cuestión.

Cuando Pablo De Muner decidió sumarlo a su equipo, a mediados del año pasado, tan sólo tenía 10 partidos en Primera. Sin embargo, desde el primer minuto en el que le tocó jugar demostró la templanza de casi un experimentado. “Tuve que madurar rápido; dejar de comportarme como un pibe y ser responsable en todo el sentido de la palabra. Después, la suerte de jugar y los partidos dan el roce y la experiencia que tal vez me faltaba. Pero siempre tengo la mentalidad de seguir creciendo, de seguir mejorando y agregándole otras cosas a mi juego”, dijo recalcando que es importantísimo para él que los hinchas lo aplaudan. “Solamente tengo palabras de agradecimiento para con ellos. Desde chico siempre soñé que un estadio me aplaudiera; pero que La Ciudadela llena me regale ese cariño hace que me explote el pecho de orgullo”.

Aunque parece hacer todo fácil en el campo. mientras todo le sale bien, llegar a este presente no fue nada sencillo para él. “Me costó muchísimo tener un presente como el que tengo hoy, por eso lo cuido con uñas y dientes. Siempre me enseñaron que hay que intentar mejorar cada día y eso hago”, afirmó apuntándole de lleno al juego contra Alvarado, una prueba más para un equipo que comenzó bien la temporada pero que, como dice Herrera, apunta a crecer cada día. “Creo que vamos a enfrentar a un equipo que siempre intenta ir al frente y que va a salir a jugarnos de igual a igual. Esa es su idea. Ojalá podamos usarlo a nuestro favor. Esta categoría es una de la más difíciles por lo que es fundamental tener equilibrio en el medio para defender con tranquilidad y poder ser punzante arriba”, sentenció.

Herrera es uno de los pilares en los que se apoya el nuevo San Martín y ahora va por más. “Que los hinchas crean, vamos a dejar todo en cada cancha en la que juguemos para lograr el objetivo que queremos”, remató el juvenil de tan sólo 21 años que ya juega como un grande.

La lluvia, una piedra en el zapato

Debido a las malas condiciones climáticas, a última hora del miércoles, De Muner decidió pasar la sesión de ayer para la tarde. Como la lluvia no cesó, los futbolistas debieron entrenarse en una cancha techada ubicada por ruta 9, pasando Villa Mariano Moreno. El equipo para el domingo aún es incierto.

