Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Durante las celebraciones de Navidad, el Hospital Padilla volvió a ser uno de los principales centros de recepción de pacientes lesionados por siniestros viales en Tucumán. En ese marco, su director, Mario Sardón Traverso, brindó a LA GACETA un balance provisorio de las atenciones realizadas entre el 24 y el 25 de diciembre, con datos que muestran una disminución en los accidentes de tránsito.
Según precisó el médico, el 24 de diciembre se atendieron cerca de 190 pacientes en la guardia, de los cuales 26 estuvieron directamente vinculados a accidentes viales. En tanto, el 25 de diciembre la cifra total de atenciones ascendió a entre 230 y 240 pacientes, aunque los siniestros de tránsito descendieron a 14 casos, lo que representa una baja aproximada del 30%.
“Son números brutos y provisorios de la guardia. La información más detallada se va a analizar en los próximos días, porque dentro de los siniestros hay distintas variables, como accidentes auto-peatón o moto-peatón”, explicó, y aclaró que el informe final será presentado por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.
A pesar de que cada lesionado representa una situación grave, el director del Padilla consideró que el balance general es positivo. “Gracias a las campañas de prevención y educación vial que se están llevando adelante en la provincia, los números vienen mejorando progresivamente. Nuestro objetivo como hospital es claro: siniestro cero”, afirmó.
En cuanto a los casos más frecuentes, Sardón Traverso señaló que la mayoría de los accidentes involucran motociclistas, muchas veces sin respetar las medidas de seguridad. “Seguimos viendo personas que no usan casco, lo llevan mal colocado, viajan más de dos ocupantes o trasladan menores sin protección. El casco hace la diferencia: te salva la vida”, remarcó.
Respecto al estado de los pacientes, indicó que alrededor del 25% permanece internado, mientras que el resto recibe el alta de manera progresiva. Algunos casos, especialmente los que requieren cirugía, demandan internaciones más prolongadas.
Un fallecido
Durante el balance también se confirmó un fallecimiento: un hombre que sufrió un accidente en el sur de la provincia y fue trasladado al Hospital Padilla, donde finalmente perdió la vida.
En relación con las lesiones por pirotecnia, el hospital atendió dos casos el 24 de diciembre, ambos con lesiones oculares. “Venimos de un año con cero casos, por lo que para nosotros dos ya es mucho”, sostuvo el director. Además, se registró un tercer caso grave por el descorche de una botella, aunque el paciente se retiró sin alta médica debido a su estado de ebriedad.
De cara a Año Nuevo, Sardón Traverso anticipó que el hospital ya se encuentra preparado ante un posible incremento de la demanda. “Los fines de semana de fin de año suelen aumentar los accidentes, sobre todo por el consumo de alcohol y sustancias. Por eso pedimos responsabilidad y conciencia. Hay que celebrar, pero cuidándonos entre todos”, concluyó.