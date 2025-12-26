Hospital Padilla durante las fiestas: más de 400 personas atendidas y una muerte confirmada

Durante las celebraciones de Navidad, el Hospital Padilla volvió a ser uno de los principales centros de recepción de pacientes lesionados por siniestros viales en Tucumán. En ese marco, su director, Mario Sardón Traverso, brindó a LA GACETA un balance provisorio de las atenciones realizadas entre el 24 y el 25 de diciembre, con datos que muestran una disminución en los accidentes de tránsito.