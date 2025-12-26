Secciones
El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La mínima fue de 20 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico extendido.

INESTABLE. El viernes estará mayormente soleado y cálido, mientras que el fin de semana será lluvioso. INESTABLE. El viernes estará mayormente soleado y cálido, mientras que el fin de semana será lluvioso. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables en la provincia, que hoy atravesará una jornada mayormente soleada y cálida, antes del ingreso de un frente que provocaría lluvias y tormentas durante el fin de semana. El pronóstico del tiempo anuncia una máxima de 30 °C para este viernes. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana arrancó con una temperatura mínima de 20 °C, una nubosidad de alrededor del 30% y una humedad superior al 85%. Los vientos fueron suaves desde el sector norte. 

La nubosidad y la temperatura irán en aumento durante la mañana y para el mediodía se espera cielo mayormente cubierto y alrededor de 28 °C, con una sensación térmica de 30 °C. La humedad rondaría el 65%. 

La temperatura máxima de 30 °C pronosticada por el SMN se registraría durante la tarde, mientras que la térmica llegaría a los 32 °C. La humedad y la nubosidad alcanzarán el 65%. Los vientos serán moderados desde el sector noreste. 

Para la noche el cielo se cubriría mientras que la temperatura bajaría a los 25 °C. La humedad llegaría al 85% y los vientos serían suaves desde el sector noroeste. La térmica se mantendría en torno a los 28 °C. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

El SMN pronostica para el sábado y el domingo mínimas de 21 °C y máximas de 27 °C, en jornadas con cielos mayormente cubiertos, mucha humedad y lluvias de diferentes intensidades. Se esperan tormentas fuertes en la noche de cierre del fin de semana que estará pasado por agua. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
