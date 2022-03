López Murphy confirmó que votará en contra del acuerdo con el FMI

El legislador de Juntos por el Cambio (JxC), Ricardo López Murphy, confirmó este jueves que votará en contra del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y cuestionó el silencio de Cristina Fernández de Kirchner.

"Mis convicciones y el compromiso con mis votantes no me permiten acompañar y estar a favor de este impuestazo que atenta contra todos los argentinos. Mi voto será negativo", afirmó López Murphy durante su exposición en la Cámara Baja.

El economista consideró que el acuerdo es "penoso para mi país" y "para todos los argentinos". "Es malo, es pésimo, no propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer", planteó.

"La novedad de este debate es un gobierno que intenta ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. He estado señalando que esa estrategia cobarde no se la vamos a dejar pasar. Tienen que hacerse cargo de la deuda que van a generar porque están solicitando una ampliación de la deuda que tenemos", señaló.

Por último, López Murphy criticó que la vicepresidenta y Máximo Kirchner no hablen del acuerdo. "¿Qué piensa Cristina, qué piensa Máximo que no lo veo en el recinto? Se han escondido con esa pusilanimidad que no ha sido la práctica de esa manía epistolar que experimentamos en los dos años", remarcó.

"Se esconden porque no quieren asumir la responsabilidad de autorizar el refinanciamiento con organismos internacionales", sentenció.