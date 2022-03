Marcha multitudinaria: las victorias conseguidas y las batallas pendientes del 8M

Miles de mujeres marcharon ayer por la capital en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Como cada año, la premisa de “Ni una menos” en contra de los femicidios fue el primer reclamo que repercutió en calle 25 de Mayo, también se exigió que -de una vez por todas- la igualdad laboral sea una realidad en Argentina: “igualdad de salario por trabajo”.

Las mujeres dijeron basta a los atropellos, pero también exhibieron los logros conseguidos en los últimos años. Con los pañuelos verdes flameando, aseguraron que era “un símbolo de la legalización del aborto y de la libertad para decidir sobre sus cuerpos”. La profesionalización del fútbol femenino fue otra victoria y las hinchas y jugadoras fueron con sus camisetas; no solo de Atlético, San Martín, River o Boca, también de Unión Femenino, por ejemplo, uno de los tantos equipos que compiten en nuestros torneos amateur.

“Que ser mujer no nos cueste la vida”, se podía leer en uno de los carteles. “que arda todo hasra que no falte ni una”, “si no sos parte del ruido sos parte del silencio”, indicaban otras banderas. Vistiendo los uniformes, las estudiantes de diversos colegios de la provincia estaban presentes. Las adolescentes -en su mayoría- estaban junto a sus madres, sus tías y/o abuelas. El cotillón fue otro ingrediente.

La manifestación empezó a las 18 en plaza Urquiza; desde allí marcharon por 25 de Mayo rumbo a plaza Independencia exigiendo -entre otras cosas- que se dicte la emergencia nacional de violencia de género (ver destacado) como medida para disminuir los altos índices de femicidios. En el principal paseo de la capital, frente a Casa de Gobierno, una facción de la Federación Nacional Campesina esperaba a sus compañeras al grito de “somos trabajadoras de campo; ¡basta de matarnos!”. Y el reclamo provenía de la cantidad de casos registrados en el interior provincial durante 2021.

En el camino, las autoconvocadas exigieron la aparición con vida de Tehuel de la Torre, quien salió de casa el pasado 11 de marzo y nunca volvió. Por otro lado, hubo un rechazo de un sector sobre el pago de la deuda con el FMI, porque, según esa postura: “el acuerdo sólo trae más sufrimiento a las mujeres. La deuda es con nosotras, nos deben los refugios, una vida sin violencia y a los violadores en la cárcel”.

“Este día simboliza una historia de lucha y de conquistas de derechos sociales, políticos y económicos de la mujer que se venía expresando desde el siglo XIX, a través de las obreras”, destacaron las voceras desde el escenario montado en 25 de mayo primera cuadra. “Marchamos contra la opresión de este sistema. Aún hoy sufrimos acosos en nuestros trabajos y tenemos salarios más bajos por el mismo trabajo que hacen varones”, agregaron.