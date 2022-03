Fernández: "Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género"

En el marco de un nuevo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el presidente Alberto Fernández expresó que le da "vergüenza" que en Argentina "una mujer padezca violencia de género".

"Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo, y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer", dijo el mandatario desde José C. Paz, desde donde también llamó a "no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género".

El mandatario también reivindicó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó el país pero nunca bajó los brazos", dijo.

"Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo", añadió al encabezar el acto en el municipio bonaerense de José C. Paz.