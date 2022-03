“Terminemos con el relato tribunero”, dijo Amalia Granata en este Día de La Mujer

En este 8 de marzo, Amalia Granata utilizó su cuenta de Twitter para hacer una reflexión sobre los espacios en los que se desenvuelve, causando mucha polémica entre los usuarios de la red social. La diputada nacional fue tajante con sus declaraciones, dando “su propia visión y experiencia en el mundo”, en una fecha donde se homenajea la lucha por los derechos y la igualdad de género.

“No necesito que reconozcan mis derechos en un día festivo, porque ya los tengo! Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones. Terminemos con el relato tribunero que atrasa”, sentenció la diputada nacional.

Este mensaje causó un fuerte impacto entre los usuarios de Twitter que hicieron sentir su descargo en la red social. “Se nota que no has sufrido discriminación laboral. Que suerte”; “Si usted ocupa un lugar es por la lucha de mujeres nos precedieron”; “Parece que ella no sabe que en Argentina, las leyes se aplican como les da la gana a la justicia”; “Vos no sos la única mujer. Luchamos por todas, por las invisibles, por las relegadas, por las que mataron, por las que no tienen posibilidades. Tu egoísmo y falta de empatía te alejan de la realidad de las mujeres”, expresaron algunas mujeres en respuesta a dicho comentario.

De la misma manera, apuntó contra la directora del INADI, Victoria Donda (quien había posteado una invitación a la marcha que se realizará en Plaza de Mayo), recordando el episodio vivido con su empleada doméstica. “Vicky, ¿vas con tu empleada domestica mujer, a la que tenias en negro y le pagabas un salario mínimo? O ¿vas con los violadores sueltos porque sos una de las que votaste en contra de la prisión efectiva? Hipócrita”, escribió.