Miles de mujeres y disidencias marcharon al Congreso con la consigna "la deuda es con nosotras"

En un nuevo Día Internacional de la Mujer, decenas de miles de mujeres marcharon en todo el país y realizaron un paro nacional en reclamo de igualdad y del fin de la violencia machista.

Miles de mujeres y disidencias marcharon esta tarde hasta el Congreso de la Nación y bajo la consigna "la deuda es con nosotras y nosotres", exigieron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que esta semana se debate en el Parlamento no condicione el desarrollo de políticas inclusivas.

En un acto público, el presidente Alberto Fernández dijo hoy que le “da vergüenza” que en la Argentina una mujer padezca violencia de género.

“Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo, y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer”, dijo el mandatario desde José C. Paz, desde donde también llamó a “no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género”, dijo.

En el cruce con la avenida Callao, mientras tanto, la Asamblea Independiente de Mujeres y Disidencias realizó la lectura de otro petitorio: “Este 8 de marzo las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binaries trabajadoras y trabajadoris, piqueteras y piqueteres, estudiantes, profesionales, migrantes, amas de casa nos volvemos a movilizar. Nuestras luchas trascienden las fronteras y somos parte activa de las rebeliones populares de nuestro continente y de todo el mundo, contra el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional. Este 8M decimos ¡No al acuerdo con el FMI! Y exigimos presupuesto para combatir las violencias”.

Así comienza el petitorio de 8 páginas, que entre otros reclamos pide denunciar las violencias patriarcales por la violación en grupo en Palermo. También solicitaron la aplicación efectiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el país, la Educación Sexual Integral, científica y feminista en todos los niveles.