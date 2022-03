De Muner pide cada día más a su San Martín

“Fue un día ideal”. En cuatro palabras, Pablo De Muner resumió el triunfo sobre Estudiantes de Río Cuarto, en la remozada sala de conferencias de La Ciudadela.

El muy buen nivel exhibido por el equipo, un estadio remodelado y colmado y la llegada del equipo a la cima fueron los ingredientes que matizaron la cálida y húmeda noche de viernes. “Fue lindo porque el estadio está quedando muy bello. Está todo nuevo y es lindo ver el club así y que la gente pueda venir a disfrutarlo”, aseguró el DT. “Ahora hay que cuidar todo, disfrutar este presente y aprovechar el fin de semana para recargar fuerzas”, afirmó.

En 25 minutos San Martín liquidó el juego. Fue práctico, incisivo, contundente y no pasó sofocones en ningún momento; algo que hace mucho tiempo no podían disfrutar en Bolívar y Pellegrini.

Desde la llegada de “Tomate”, salvo algunas excepciones (Estudiantes de Río Cuarto -el año pasado- Nueva Chicago, Gimnasia de Mendoza y Temperley) una vez que San Martín pegó primero en casa la chapa final no se alteró en ningún momento. Según la óptica del entrenador, ese es un dato importantísimo para el equipo. “Creo que es ideal abrir el marcador rápido. Ponerse en ventaja como local ayuda a bajar la ansiedad y a poder manejar el partido. En esta ocasión, pudimos aprovecharlo. Tenemos jugadores verticales, rápidos, con tenencia, buena técnica y que aprovechan bien los espacios”, explicó, resaltando que el plan rival también los ayudó a poder imponer su juego.

“Hay que valorar la propuesta de Estudiantes. Salvo los primeros minutos, en los que no pudimos agarrar la pelota, después fue todo nuestro. Igualmente, ellos al principio tenían la posesión con los centrales. Nosotros esperamos en un bloque medio para poder encontrar los espacios. Después del primer gol, tuvimos mucho más claras las transiciones y generamos muchas situaciones de gol. Eso sí, me quedó la sensación que podríamos haber hecho un gol más”, agregó.

“¿Qué le pasó a De Muner que no está en el banco?”. La pregunta corrió de un lado al otro en la zona de pupitres durante el complemento. El DT no estaba y el que se paraba a dar indicaciones era Jorge Ribolzi, uno de sus ayudantes.

“Me expulsaron porque el equipo entró tarde”, contó, “Tomate”, quien tuvo que ver el complemento desde la boca del túnel. Claro, en esta ocasión, casi no hicieron falta sus gritos porque el segundo tiempo corrió casi sin sorpresas. “Me voy contento porque el equipo no se resintió nunca; incluso cuando hicimos los cambios. Eso es muy importante y lo vengo sosteniendo desde el año pasado. Hay que ser un equipo, independientemente de los nombres propios. Es importante elevar la competencia interna para poder superarnos. Estamos bien, pero podemos estar mejor”, concluyó De Muner, que no se relaja y pese al buen presente siempre pide más.

Igualdad "Pirata"

Belgrano se quedó con las ganas de ser único líder. Igualó 1 a 1 con Atlanta en Villa Crespo. El “Pirata” llegó a 10 puntos y comparte la cima con Brown (A) y San Martín, quienes lo superan por diferencia de gol.