Un "cirujita" festejó su cumpleaños junto al plantel de San Martín

Daniel Pañalba quería darle una enorme sorpresa a su hijo Lizandro: el día en que este cumplía nueve años quería llevarlo a la Ciudadela, a ver al "Santo". El problema era que no tenía dinero para comprar las entradas.

La situación económica no lo amedrentó. "Llamado a la solidaridad ciruja. El viernes cumple 9 años este crack. Me encantaría llevarlo al estadio. Por razones económicas no tengo hoy para las entradas. ¿Pueden prestarme hasta que cobre y les devuelvo?", preguntó Daniel en su cuenta de Twitter (@PDanieel). Y acompañó el posteo con una foto de Lizandro.

El director técnico de San Martín, Pablo de Muner, leyó el tuit, rápidamente reaccionó. "Buenos días Daniel. Mañana al mediodía lo esperamos a Lizandro en el Hotel Hilton para almorzar con el plantel y darle dos plateas para que pueda ir al estadio el día de su cumpleaños. ¡Nos vemos mañana!", le contestó, por la misma red social.

De Muner se refería al día de hoy. Y, en efecto, Lizandro hoy celebró su cumpleaños con todo el plantel profesional del "Santo". Una foto y un video del evento fueron publicados en la cuenta de Instagram de San Martín, @CASMOficialOK.

"Cumpleaños ciruja. Lizandro Peñalba, hincha 'santo' cumplió 9 años y lo festejó con todo el plantel profesional dentro de la concentración. El encuentro tuvo lugar luego de que nuestro DT Pablo de Muner se contactara vía redes sociales con el padre. Lizandro, hincha fanático, disfrutó de una mañana especial junto a todo el plantel y se llevó grandes regalos, incluida una entrada para le partido de hoy. ¡Feliz cumpleaños, cirujita!", lo saludaron.

Esta noche, desde las 21.30, San Martín recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba). Acaso Lizandro pueda llevarse un regalo extra a su casa, y cerrar su cumpleaños con un triunfo del "Santo" que, además, podría ubicarlo como líder de la Primera Nacional.