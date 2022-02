"Kun" Agüero confirmó que estará con la Selección argentina en Qatar 2022

Sergio "Kun" Agüero, quien se retiró recientemente del fútbol profesional por un problema de salud, confirmó que estará en el Mundial de Qatar 2022 para motivar a sus ex compañeros de la Selección argentina, que buscarán terminar con la sequía de 36 años sin levantar una Copa del Mundo.

“Al Mundial voy a ir. No está hablado con la gente de la Selección, pero estamos viendo de reunirnos esta semana. Yo quiero estar, pero pasa que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir a los entrenamientos y eso no es un problema, pero la verdad es que estar encerrado otra vez tanto tiempo no sé, porque yo fui a un Mundial como jugador, no como espectador”, dijo el ex Manchester City en declaraciones a Radio 10.

Además, detalló que estará cerca del plantel: "hablé con (Lionel) Scaloni, él me llamó, los chicos también, (Claudio) 'Chiqui' Tapia también. Estamos tratando de darle una vuelta para ver qué se puede hacer, todo es muy reciente y es una cagada que justo está el Mundial acá nomás, porque si falta mucho tiempo pueder haber un proceso para ver qué hacer. Pero voy a ir para motivarlos, aunque sea".

Consultado sobre la "Albiceleste", Agüero dijo que "se ve que Scaloni ya encontró el equipo y el grupo y, si bien siempre estamos ilusionados, esta vez es como que hay muchas ganas de que a Argentina le vaya bien en el Mundial. Creo que estamos muy bien y ojalá que así sea. Si yo entrara a la cancha con este equipo, me tiraría de cabeza".

"Julián Álvarez tiene mucho potencial para crecer y en Inglaterra, al lado de Pep Guardiola seguro que lo va a lograr", opinó cuando le preguntaron por la estrella de River que pasará al Manchester City en junio.