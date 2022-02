Tras un viaje a Corrientes, "Kun" Agüero dijo que las rutas son un desastre

Sergio "Kun" Agüero viajó por las rutas argentinas y se quejó por el mal estado de los caminos, en especial por el estado de la Ruta 6. “Es un desastre, no sé para qué pagamos tantos impuestos”, afirmó con fastidio. El ex futbolista circuló en auto por el país para ir de pesca a Corrientes con amigos a fines de enero.

“Yo no fui en avión. Primero porque tenía que ir hasta Corrientes, de Corrientes bajar tres horas y media. No, vamos en coche. Aparte a mí me encanta manejar. Agarramos la camioneta, vamos por la ruta y de paso empezamos a conocer las rutas en Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na”, dijo al comienzo.

"Arreglen esa ruta"

“Yo no sé quién mier... se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja. Yo no sé quién mier... tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta! Es imposible, se los digo en serio, manejar con lluvia en esa ruta”, remarcó.

El viaje desde Buenos Aires hasta Esquina, en Corrientes, dura siete horas. Una de las variantes posibles es tomar la Ruta Provincial 6 de Entre Ríos. Agüero no detalló el camino elegido, pero planteó el pésimo estado del camino. “Es peligrosísimo. La ruta 6 tiene unos pozos... La ruta va y viene, al costadito dame un espacio más cuando corta la ruta. Si me das ese espacio, puedo esquivar los pozos. Pero no podía esquivar los pozos por el lado de la banquina. Porque la banquina era el pasto”.

Lluvia y pasto

“Si vos tocás el pasto, con lluvia, no sé dónde vas a parar pero seguramente terminás pasando de largo por el pasto. Es peligroso. “Yo venía a 100km/h por la lluvia, hay que respetar las rutas. Un camión adelante, con lluvia y la ruta mala con pozos. ¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”, insistió.

“Pasás como diciendo, paso y a ver si paso. Yo por las dudas no lo quise pasar. Están mal las rutas ahí. No sé quién mier... se hace cargo de las rutas pero después yo pregunté: ¿por qué está tan mal? Me dijeron “no sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas mier...”, afirmó.