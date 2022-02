"Kun" Agüero no se calla nada: dijo que el impuesto al patrimonio le parece una locura

Luego del ruido que generó su comentario sobre el mal estado de una de las rutas argentinas, el ex futbolista del Manchester City y de la Selección argentina, Sergio "Kun" Agüero esta vez cuestionó el impuesto al patrimonio.

“Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que, por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual”, dijo durante una transmisión en Twitch, plataforma en la que es uno de los los streamers más famoso.

El ex crack de Independiente de Avellaneda siguió con el tema: "Ahora, te hago una pregunta: ¿por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos...”, cuestionó el ex

"A lo que voy: si vos generás ingresos... También a la gente le gusta, claramente, pagar menos. A mí no me molesta pagar por los ingresos. Porque si tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. No pasa nada si pagás", detalló.

“En Inglaterra pagás el 50, por ejemplo”, ejemplificó el argentino que vivió durante muchos años en Manchester, donde defendió los colores de los "Ciudadanos2"-

“No me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece una locura en cualquier parte del mundo. Si vos ya estás pagando por el ingreso, ¿por qué te siguen sacando plata”, sentenció.