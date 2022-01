"Hay decisión política y vocación de pagar", manifestó Manzur

"Hay decisión política y vocación de pagar", afirmó hoy el jefe de Gabinete Juan Manzur respecto del vencimiento, de unos U$S 731 millones, que la Argentina debe hacer frente mañana del empréstito otorgado por el Fondo Monetario Internacional. De esa manera, el gobernador en uso de licencia de Tucumán dio una definición un poco más categórica que el resto de sus pares del gabinete del presidente Alberto Fernández, que han adoptado una postura cautelosa, de no anticipar qué hará el Gobierno mañana.

Manzur habló después de asistir a un acto en Escobar en compañía del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. El tucumano ensayó una defensa de la postura del Poder Ejecutivo nacional y criticó, una vez más, a la gestión que encabezó Mauricio Macri. "En nombre de esas negociaciones muchas veces se redujeron salarios, se vendieron empresas públicas como Aerolíneas y se bajaron jubilaciones", expresó. "Hoy hay una decisión del Gobierno clara y firme: la obra pública en la Argentina no se frena ni se negocia. Es un compromiso garantizado con o sin Presupuesto, con una oposición responsable o que no nos aprueba las leyes", remarcó.

Durante su discurso, el jefe de Gabinete dejó en claro porqué el Gobierno se toma tiempo para tomar una decisión. "No estamos para pelearnos con nadie, sino para darle respuesta a las demandas de la gente". "Vamos a estar bien. El gran desafío es que cada argentino tenga trabajo", indicó Manzur.

En sintonía, Katopodis expresó que "la negociación con el FMI no va a detener el crecimiento de la Argentina. Estamos atravesando horas importantes, llevando adelante una negociación que no queremos hacer, pero que de todos modos la hacemos debido a la irresponsabilidad de otros".

El mercado aguarda la decisión que adopte la Casa Rosada en las negociaciones con el Fondo. Mientras tanto, en las últimas horas siguen las idas y vueltas con intensificados contactos y declaraciones, todo bajo un escenario aún de indefiniciones respecto al cumplimiento con el pago del vencimiento, señala el analista Gustavo Ber. Despejar la incertidumbre y encarar un acuerdo al menos "light" que permita postergar los abultados vencimientos resulta crucial a fin de evitar acentuar las tensiones financieras, toda vez que dicho clima complica aún más la dinámica de los desequilibrios "macro¨ vigentes", observa el economista.

A nivel cambiario, la reanudación de las ventas por parte del Banco Central (se estima que fueron de U$S 100 millones durante esta jornada) no hacen más que acentuar las preocupaciones sobre las reservas netas líquidas, en vista al limitado nivel alcanzado frente a los compromisos futuros. Ese nerviosismo se viene reflejando a diario en la dinámica de los dólares financieros, y libres, que se van reacomodando por encima de los $ 220 ante operadores que se inclinan decididamente a la cobertura en este contexto de incertidumbre interna y externa, con una brecha que no sería sustentable e incluso resulta peligrosa ante la posible reacción a despertar en la demanda de dinero, indica Ber.

Los dólares financieros siguen volando, mientras que el blue también no deja de batir récord en la plaza cambiaria. Se ofreció hasta este mediodía a $ 223 para la venta y $ 220 para la compra. "En un escenario de pago al FMI (para mí el más probable), un Contado con Liquidación en $ 233 hoy es exagerado. En caso de default, la semana que viene podríamos verlo en $ 250", vaticina el analista bursátil Christian Buteler en su cuenta en Twitter.