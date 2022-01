"Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo", afirmó Gerardo Morales

El titular de la UCR, Gerardo Morales, se mostró crítico con el Gobierno luego de que suspendiera el encuentro del ministro de Economía, Martín Guzmán, con gobernadores y jefes legislativos de la coalición opositora para hablar de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El diálogo estaba previsto para mañana a las 19.30, pero fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la reunión “no está en la agenda del ministro de Economía ni de (Sergio) Massa (presidente de la Cámara de Diputados) en los próximos días”.

Según el gobernador de Jujuy, que también habló con ese medio, el encuentro no tendrá lugar porque “Guzmán no está dispuesto a brindar más información” ya que “el miércoles próximo le estaría presentando la propuesta al Fondo y lo que no quiere es dar cuenta del ajuste que ya acordó y limitarse a la información que les brindó a los gobernadores, que es nada”. “En esos términos, y no estando dispuesto el ministro a brindar más información, levantamos la reunión”, dijo Morales.

Este martes, al mediodía, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio mantendrá un encuentro presencial para analizar la situación y se espera que difunda una posición dura sobre la actitud de la Casa Rosada.

Este lunes voceros de la Casa Rosada advirtieron que “no hay nada agendado” y la confusión se prolongó durante algunas horas hasta que Morales, tras algunas llamadas con referentes del oficialismo, dio por levantada la reunión y le dijo a Infobae la frase que grafica la crítica relación Gobierno-oposición: “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”.