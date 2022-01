Ritondo: "El kirchnerismo no acompaña al Gobierno en el acuerdo con el Fondo"

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, analizó este domingo las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda y consideró que es fundamental evitar el "default".

"Hace más dos años que están negociando y no presentaron una propuesta concreta. No sé qué idea tienen. El contexto internacional de la Argentina es difícil. Lo peor que podría pasar es entrar en default, no solo para el Estado sino para los privados", afirmó Ritondo durante una entrevista con Radio Mitre.

El exministro de Seguridad bonaerense contó además cuáles son las expectativas de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Esperamos que nos digan cual es el plan para llegar a un acuerdo con el Fondo. Esto involucra saber cuáles van a ser la política monetaria y fiscal, el dólar, la inflación, que las consultoras privadas empiezan a decir que va a ser del 60%. Hay que evitar de cualquier forma el default", señaló.

"Si queremos volver a gobernar en 2023 Argentina debe tener acuerdos internacionales. Pero el acuerdo depende de la voluntad del Gobierno, no de nosotros. El kirchnerismo no acompaña al Gobierno en el acuerdo con el Fondo", añadió.