“La vicepresidente, hablando en contra del acuerdo con el Fondo, no ayuda en nada”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy al pago de los vencimientos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Aseguró que “los mensajes contradictorios del gobierno, no ayudan” y que “lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y genere trabajo”.

“A 24 horas del vencimiento, todavía no sabemos si se paga o no. Eso y la vicepresidente hablando en contra del acuerdo con el Fondo no ayudan en nada y generan más incertidumbre”, agregó.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la presentación del balance del ciclo lectivo del 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, donde también brindó información sobre lo que será el ciclo lectivo de este año, que comenzará el 21 de febrero y contará con 12 días más que el calendario obligatorio, consignó un comunicado oficial.

El Jefe de Gobierno indicó que “en este nuevo ciclo lectivo reafirmamos nuestro compromiso con la cantidad de días de clases pero también con la calidad”, y ratificó que “por segundo año consecutivo las clases empiezan antes, van a empezar el 21 de febrero, con eso vamos a tener 192 días de clase, 12 más que el calendario obligatorio”.

Asimismo, afirmó que “vamos a seguir sumando horas a lo largo del año” y que “la jornada va a ser obligatoria para los últimos grados de primaria”, lo cual implica “sumar casi 90 días de clase para los 21.500 alumnos de 6° y 7°”.

“Además, vamos a transformar las horas libres en horas en que los chicos puedan aprender”, aseguró Rodríguez Larreta, y agregó que “todos los chicos del secundario que adeudan tres o más materias van a tener que ir de manera obligatoria a los centros de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas, que son 4 horas de clase más por semana, para recuperar los conocimientos que necesitan”.

En ese contexto, el Jefe de Gobierno dio un balance de los resultados del ciclo lectivo 2021 y remarcó: “Nosotros nos propusimos que la presencialidad sea la regla, no la excepción”.

Rodríguez Larreta precisó que “de los 6.500 chicos que identificamos en ese momento que habían dejado las clases, recuperamos el 98%. Todavía nos quedan 100 chicos, están pendientes de revinculación, los tenemos identificados y vamos a seguir acompañándolos para que no abandonen su futuro”.

“También, gracias a la Escuela de Verano, las Clases los Sábados, bajó la cantidad de chicos que pasaron de año debiendo materias”, destacó.

En diciembre de 2020 había 52.617 alumnos (38%) de Nivel Secundario en situación de potencial repitencia. Ese número hoy descendió a 25.940, es decir, se redujo a la mitad. Para el Nivel Primario, en tanto, en ese mismo período eran 8.215 los alumnos (5,3%) que no habían alcanzado los objetivos para pasar de año. Actualmente son 4.650, lo que refleja una baja del 43%, según el comunicado.

“También empezamos las clases antes, en 2021 los chicos tuvieron 191 días de clase, 11 por encima de los 180 días obligatorios. Esto muestra que con planificación, trabajo en equipo y haciéndonos cargo de la realidad, podemos mejorar y transformar la educación”, destacó el Jefe de Gobierno.

En cuanto al bienestar emocional, a lo largo del 2020 y el 2021 se realizaron diversas encuestas que dieron a conocer el impacto negativo que tuvo en los alumnos el tener las escuelas cerradas, que se profundizó en los adolescentes ya que no pudieron tener contacto con sus pares en una etapa clave de desarrollo personal. Las emociones más predominantes fueron ansiedad (50,5%), frustración (46,6%), alegría (41,5%) y aburrimiento (40,5%).

A nivel nacional, 9 de cada 10 personas que asumieron el rol de acompañar a los chicos en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento fueron mujeres. Retomar la presencialidad en las aulas les permitió recuperar sus espacios y reactivar sus actividades económicas.