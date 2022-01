“Tenemos derecho a crecer como queremos”, dijo el presidente sobre la deuda externa

En el contexto de la negociaciones que la Nación lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Alberto Fenández enfatizó que el organismo multilateral debe aceptar que: “(tenemos) derecho a crecer como nosotros queremos”.

Con esas palabras el mandatario reiteró el deseo de acordar un nuevo programa de financiamiento para la deuda de U$S 45.000 millones tomadas durante la presidencia de Mauricio Macri. Fernández se expresó durante el acto del lanzamiento de vacunación para la vuelta a clases. En ese contexto sostuvo: “cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció”. También deslizó otras comparaciones: “Recordemos lo que fue el 2001 y también el ajuste más cercano, el que hizo desaparecer el ministerio de Trabajo, Salud y el de Ciencia y Tecnología”.

A días del primer vencimiento, el Gobierno Nacional, negocia con los principales inversores para intentar lograr un nuevo programa de financiamiento.

Con el programa actual, el Banco Central debe pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el viernes el primer vencimiento del año. La cifra es de U$S 718 millones. El martes deberá hace un segundo pago de U$S 368 millones para cancelar intereses de préstamo.

A pesar de los intentos, Argentina aún no logra arribar a un acuerdo con el FMI, por lo cual deberá afrontar con escasas reservas los inminentes vencimientos fijados para los próximos siete días.

Como si esas deudas no fueran poco, en las próximas semanas la Nación debe pagar U$S 193 millones al club de París y U$S 137 a otros organismos independientes.

¿Qué fondos tiene el Banco Central para efectuar el pago? Según la consultora 1816, al Tesoro le quedarían U$S 673 millones, parte del dinero que el FMI repartió en agosto para contrarrestar los gastos de la pandemia. Además, según la misma fuente, las reservas netas serían por U$S 1.500 millones.

Por otro lado, en marzo Argentina deberá cancelar un pago U$S 2.820 millones. El país no estaría en condiciones de abonar esa cifra y, de ocurrir ese incumplimiento, se ingresaría en una etapa en la que el Fondo no brindará más financiamiento económico.

En entrevista con el diario francés Le Figaro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló la semana pasada que : “la diferencia que tenemos con FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”.

“Argentina redujo fuertemente el déficit primario del 6.4% del PBI en 2020 al 3% en 2021; una reducción de 3.5 puntos en un año con un crecimiento del 10%. Si continuamos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y el éxito del programa de apoyo”, argumentó Guzmán en ese momento.

Para concluir la entrevista, el ministro de Economía subrayó: “Argentina ahora quiere más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes. La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar”.

El país consiguió el apoyo de otras naciones, por ejemplo de México, cuyo presidente, Manuel López Obrador intercedió ante el Fondo para que “tengan en cuenta las necesidades de Argentina”.