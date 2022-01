Apoyo demócrata para la postura del país ante el Fondo

Un grupo de 16 legisladores demócratas le enviaron un petitorio a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, solicitando que respalde una revisión destinada a poner fin a la política del Fondo Monetario Internacional (FMI) de cobrar recargos significativos a los países sobre préstamos de grandes sumas que no se pagan rápidamente.

La carta fue firmada por representantes como Jesus Garcia y Alexandria Ocasio-Cortez, los legisladores calificaron la política como “injusta y contraproducente” y dijeron que restaba a los países los recursos necesarios para combatir la pandemia de Covid-19. “En un momento en que los países de todo el mundo deberían concentrarse en esta crisis de salud pública, estos recargos desvían miles de millones de dólares a los bolsillos del FMI aquí en Washington e impiden una recuperación equitativa”, expresó García en un comunicado.

Argentina sería el país más beneficiado si el FMI decide eliminar sobrecargos ya que se espera que desembolse U$S 3.300 millones en recargos. Sin embargo en la última junta ejecutiva del FMI no se logró consenso sobre el tema. El Gobierno argentino negocia con el FMI para refinanciar U$S 45.000 millones que le debe al organismo.