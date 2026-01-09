Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Las intensas precipitaciones registradas durante la noche del jueves dejaron acumulados superiores a los 80 milímetros en distintos puntos de la provincia y obligaron a realizar evacuaciones y asistencias en Tafí Viejo. Así lo informó el director de Defensa Civil, Ramón Imbert, tras un relevamiento efectuado en las primeras horas posteriores al temporal.
De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), las lluvias más significativas se concentraron entre las 21.30 y la medianoche. Entre los registros más destacados, Tacanas alcanzó un acumulado total de 84 milímetros, mientras que El Rodeo llegó a los 83 milímetros. En La Cruz se midieron 62 milímetros y en Las Piedritas, 59. En tanto, Timbó Nuevo registró 47 milímetros; Los Nogales, 44; Viclos, 30,25; y El Colmenar, 19 milímetros acumulados.
Como saldo principal del fenómeno, Defensa Civil confirmó la evacuación de 14 personas en la ciudad de Tafí Viejo: cinco adultos y nueve menores. Nueve de ellas fueron alojadas de manera preventiva en el Centro Integrador Comunitario (CIC) San Alberto, mientras que las cinco restantes se refugiaron en viviendas de familiares.
En cuanto a la asistencia desplegada, el organismo provincial recibió un total de 103 reportes, de los cuales 27 correspondieron a familias que solicitaron ayuda por distintas situaciones derivadas de las lluvias.
A su vez, la oficina de Defensa Civil de Tafí Viejo contabilizó hasta las 1.50 de la madrugada 97 pedidos de asistencia, no vinculados exclusivamente a evacuaciones, y continuaba con el relevamiento durante la jornada de hoy.
Finalmente, Imbert remarcó que, pese a la intensidad del evento climático, no se registraron daños de relevancia ni afectaciones significativas a la infraestructura o a la población en el resto de las localidades de la provincia. Las autoridades mantienen el monitoreo ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas.