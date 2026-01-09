Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), las lluvias más significativas se concentraron entre las 21.30 y la medianoche. Entre los registros más destacados, Tacanas alcanzó un acumulado total de 84 milímetros, mientras que El Rodeo llegó a los 83 milímetros. En La Cruz se midieron 62 milímetros y en Las Piedritas, 59. En tanto, Timbó Nuevo registró 47 milímetros; Los Nogales, 44; Viclos, 30,25; y El Colmenar, 19 milímetros acumulados.