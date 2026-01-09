Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

Es oficial. Tras algunos días a la espera de la confirmación, Atlético Tucumán presentó a Manuel Brondo como nuevo refuerzo. El delantero de 23 años llega a préstamo desde Argentinos Juniors, firmó su contrato y ya se entrena junto a sus compañeros.
"Juventud y potencia para el ataque del 'Gigante'. Manuel Brondo ya está en casa y se puso la camiseta del más grande del Norte. ¡Bienvenido al 'Decano'!", expresó el club a través de un posteo en sus redes sociales, acompañado de un video donde se observa al jugador vestir por primera vez la celeste y blanca.
Su contratación responde a una oportunidad de mercado: el delantero busca recuperar el nivel explosivo que mostró en 2024 con Los Andes, donde fue la gran figura del ascenso a la Primera Nacional con 14 goles.
El 2025 fue un año de transición para él, marcado por una inoportuna lesión en la rodilla izquierda que le restó continuidad en La Paternal y lo limitó a un puñado de minutos entre el torneo y la Copa Argentina. Sin embargo, en 25 de Mayo y Chile confían en sus condiciones: es un “9” de área, pero con técnica para salir a pivotear y asociarse.
Su llegada es oxígeno puro para una ofensiva que quedó diezmada. Tras las salidas de Mateo Coronel y Lisandro Cabrera, y la reciente partida de Mateo Bajamich a Estudiantes de Río Cuarto, el puesto de centrodelantero había quedado con pocas opciones.
Brondo llega para competir mano a mano con el referente Leandro Díaz, quien confirmó su continuidad hace apenas unos días, y con el juvenil Carlos Abeldaño.
Ahora, Hugo Colace espera por el arribo de un defensor central zurdo que, según adelantó, se cerraría en las próximas horas. Salvo algún imprevisto, Atlético se retiraría del mercado de pases con ese refuerzo.