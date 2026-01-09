Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

El "Decano" oficializó la llegada de un joven delantero para reforzar el ataque.

PROYECCIÓN. Manuel Brondo llega a préstamo desde Argentinos y buscará el nivel que lo llevó a ser una de las figuras de Los Andes en 2024. PROYECCIÓN. Manuel Brondo llega a préstamo desde Argentinos y buscará el nivel que lo llevó a ser una de las figuras de Los Andes en 2024. Prensa Atlético Tucumán
Hace 2 Hs

Es oficial. Tras algunos días a la espera de la confirmación, Atlético Tucumán presentó a Manuel Brondo como nuevo refuerzo. El delantero de 23 años llega a préstamo desde Argentinos Juniors, firmó su contrato y ya se entrena junto a sus compañeros.

"Juventud y potencia para el ataque del 'Gigante'. Manuel Brondo ya está en casa y se puso la camiseta del más grande del Norte. ¡Bienvenido al 'Decano'!", expresó el club a través de un posteo en sus redes sociales, acompañado de un video donde se observa al jugador vestir por primera vez la celeste y blanca.

Su contratación responde a una oportunidad de mercado: el delantero busca recuperar el nivel explosivo que mostró en 2024 con Los Andes, donde fue la gran figura del ascenso a la Primera Nacional con 14 goles.

El 2025 fue un año de transición para él, marcado por una inoportuna lesión en la rodilla izquierda que le restó continuidad en La Paternal y lo limitó a un puñado de minutos entre el torneo y la Copa Argentina. Sin embargo, en 25 de Mayo y Chile confían en sus condiciones: es un “9” de área, pero con técnica para salir a pivotear y asociarse.

Su llegada es oxígeno puro para una ofensiva que quedó diezmada. Tras las salidas de Mateo Coronel y Lisandro Cabrera, y la reciente partida de Mateo Bajamich a Estudiantes de Río Cuarto, el puesto de centrodelantero había quedado con pocas opciones.

Brondo llega para competir mano a mano con el referente Leandro Díaz, quien confirmó su continuidad hace apenas unos días, y con el juvenil Carlos Abeldaño.

Ahora, Hugo Colace espera por el arribo de un defensor central zurdo que, según adelantó, se cerraría en las próximas horas. Salvo algún imprevisto, Atlético se retiraría del mercado de pases con ese refuerzo.

Temas Leandro DíazMateo BajamichHugo ColaceCarlos Abeldaño
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
2

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
3

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
4

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
5

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín
6

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Más Noticias
Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres 9 y acelera por un mediocampista

Buenas noticias para Yllana: San Martín avanza por tres "9" y acelera por un mediocampista

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Se reveló el inconveniente que frena la llegada de Santino Andino como refuerzo de River

Se reveló el inconveniente que frena la llegada de Santino Andino como refuerzo de River

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Comentarios