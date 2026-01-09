Atlético Tucumán presentó a su sexto refuerzo

El 2025 fue un año de transición para él, marcado por una inoportuna lesión en la rodilla izquierda que le restó continuidad en La Paternal y lo limitó a un puñado de minutos entre el torneo y la Copa Argentina. Sin embargo, en 25 de Mayo y Chile confían en sus condiciones: es un “9” de área, pero con técnica para salir a pivotear y asociarse.