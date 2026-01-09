Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

En la mañana de este viernes, Guillermo “Bebe” Acosta firmó la rescisión de su contrato con Atlético Tucumán, junto al gerente del club, Hugo Bermúdez. El vínculo del jugador con el “Decano” estaba vigente hasta diciembre de 2026; sin embargo, de común acuerdo se llegó a una finalización anticipada, aunque no se difundieron los detalles del acuerdo.
Según allegados al futbolista, la intervención de Miguel Abbondándolo, titular de la Secretaría Técnica del club, fue crucial para limar las diferencias (que parecían irreconciliables) entre Acosta y la dirigencia, permitiendo que la salida se realizara de manera amistosa.
En las últimas horas, había trascendido que Acosta estaba cerca de presentar una demanda ante Futbolistas Argentinos Agremiados para reclamar el pago total del contrato contra el "Decano". Sin embargo, hubo acuerdo y el futbolista deja de pertenecer a Atletico.
"Bebe" Acosta analiza ofertas para continuar con su carrera
Tras convertirse en jugador libre, Acosta ya analiza ofertas para continuar su carrera. “Ahora sólo pienso en seguir jugando”, aseguró a LA GACETA, dejando en claro su deseo de mantenerse activo en el fútbol profesional.