Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

En la mañana de este viernes, Guillermo “Bebe” Acosta firmó la rescisión de su contrato con Atlético Tucumán, junto al gerente del club, Hugo Bermúdez. El vínculo del jugador con el “Decano” estaba vigente hasta diciembre de 2026; sin embargo, de común acuerdo se llegó a una finalización anticipada, aunque no se difundieron los detalles del acuerdo.