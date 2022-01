Azconzábal sabe que la situación es completamente diferente

“No puedo hacer una comparación con el torneo en el que Atlético se clasificó a la Libertadores porque el 90% de los jugadores titulares hacía un año que habían trabajado con nosotros”, aseguró hace unos días el técnico Juan Manuel Azconzábal sobre el parecido de la Copa de la Liga Profesional con el Torneo de Transición de 2016. En aquella competencia, “Vasco” también estuvo al mando del “Decano” y disputó, al igual que ahora, un formato dividido en zonas.

En 2016, año que el “Decano” volvería a disputar la Primera División, se cambió el formato del torneo para reacomodar las competencias y coordinar con el mercado de pases del fútbol europeo.

Por eso, los 30 equipos participantes, se dividieron en dos zonas de 15, con el sistema de todos contra todos. Además, hubo dos interzonales, uno de ellos, la fecha de los “clásicos”.

Actualmente, tras el sorteo de la Copa de la Liga Profesional, se supó que será el mismo formato que tuvo como campeón a Colón y con grandes similitudes al de 2016, que tuvo al “Decano” tercero en la zona B, posición que le permitió clasificarse a la Copa Libertadores.

Los 28 equipos se dividirán en dos zonas de 14 y luego de una ronda de todos contra todos, se clasificarán a la etapa eliminatoria los mejores cuatro de cada grupo. También contará con un duelo interzonal, que en el caso de Atlético será contra Central Córdoba de Santiago.

Si bien hace seis años, el “Decano” había ganado sus tres primeros partidos en el torneo (2-1 vs. Racing, 1-0 vs. Boca y 2-0 vs. Unión) hoy por nombres y por una cuestión de tiempo, el panorama es completamente diferente. “Vasco” lleva sólo unas semanas al mando del plantel profesional y todavía aguarda por más refuerzos. “Este equipo no tiene un año de trabajo. Es más, no se termina de armar el plantel, así que no puedo hacer una comparación”, advirtió Azconzábal.

En la Copa de la Liga, Atlético sólo repetirá cuadro con cinco clubes que ya enfrentó en el 2016: Argentinos, Defensa y Justicia, Racing, Unión y Newell´s.

Los otros que integrarán la zona A, con el ”Decano” son Talleres, San Lorenzo, Sarmiento, Banfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata, River, Patronato y Platense.

Mientras que en el 2016, compartió zona con: Boca, Lanús, Estudiantes LP, Huracán, San Martín de San Juan, Tigre, Aldosivi, Atlético Rafaela, Temperley y los ya mencionados.

Con rivales ya confirmados, Azconzábal pondrá en marcha su segundo ciclo, cuando visite a Sarmiento de Junín, el 13 de febrero.

A pesar de que su regreso a la institución, se dio en gran parte, por lo hecho en su etapa anterior, “Vasco” sabe que la situación actual es diferente y prefiere dejar de lado, las comparaciones.

De momento, el objetivo más cercano es encontrar un ‘11’ titular. En el plantel son cautos y saben que para el partido con el “Verde” todavía falta mucho. Primero están los amistosos.





Llegó el cuarto refuerzo

El central Manuel Capasso es nuevo jugador de Atlético. Llega proveniente de Newell´s a préstamo, por un año y con opción de compra. El defensor se presentará con el plantel en las próximas horas. Se suma a las llegadas del arquero Dante Nicolás Campisi y los mediocampistas Ramiro Cristobal Calderón y Martín Garay.



Pruebas de futsal

Atlético informó que hoy a partir de las 20 serán las pruebas en el Complejo Ojo de Agua para las categorías 2001, 2002, 2003 y 2004. Para participar, será indispensable llevar el carnet de vacunación. Además, no se permitirá el ingreso con indumentaria ajena a la institución (se puede llevar ropa lisa).