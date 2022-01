Atlético ahora piensa en el futuro con rivales definidos

Ahora sí, en Atlético podrán ponerle caras (o escudos) a sus adversarios porque ya se conoce el fixture completo de la Copa de La Liga.

El debut para el “Decano” será el 13 de febrero ante Sarmiento, en Junín. Será el tercer partido consecutivo que jugará frente al “Verde” en condición de visitante. En 2017 fue la última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Monumental. “Nos vamos a preparar para llegar de la mejor forma al partido con Sarmiento, será un rival complicado”, señaló Tomás Marchiori.

Recordando que el torneo se jugará en dos zonas, Atlético develó ayer cuáles serán los 14 rivales a los que enfrentará y todos coincidieron en que será un torneo difícil. “Es una zona linda, competitiva, será complicado, pero estamos preparándonos para hacerlo de la mejor forma para que Atlético quede lo más arriba posible”, adelantó el arquero mendocino.

Los dirigentes tampoco estuvieron ajenos al sorteo. Por caso Hugo Bermúdez, gerente general, ponderó a algunos rivales, aunque se mostró ilusionado. “Tenemos a River el mejor equipo del país, Defensa, Talleres, Racing, también complicados, pero hay que ver cómo arrancan y cómo llegan. En Primera hay mucha paridad en ambas zonas. Hasta los equipos que por promedio están abajo te van a dar pelea. Creo que será un lindo torneo. Hay que tener confianza de que vamos andar bien”, destacó el dirigente.

El último semestre fue una agonía que al “Decano” le costó ceder terreno en la tabla de los promedios. Si bien no comenzará con la soga al cuello, es un tema que no debería descuidar para no pasar sobresaltos. “Creo que es un grupo parejo, aunque con algo de suerte y si somos capaces de marcar algunas diferencias, vamos a subir algunos escaloncitos con el tema del promedio. Siento que podemos andar bien y para poder clasificar a a la Copa, que es el objetivo que tenemos, debemos ganar la mayoría de los partidos, sea quien sea el rival”, analizó Mario Ávila, secretario general “decano”.

El jefe de prensa de club e historiador también se mostró mesurado a la hora de opinar sobre los rivales que le tocó al “Decano” en el sorteo. “Creo que las dos zonas son muy parejas. Habrá que hacerse fuerte de local para asegurar una buena cantidad de puntos en esa condición. Va ser un lindo torneo que me recuerda a los viejos Nacionales”, argumentó Silvio Nava.

La suerte ya está echada, ahora Juan Manuel Azconzábal y su cuerpo técnico deberán acompañarla para que Atlético vuelva a ser protagonista, fuerte de local y recupere el roce internacional que supo tener hace no tanto tiempo.





Entrenamiento en el estadio

Luego de la exigente doble sesión de entrenamientos de ayer, el “Decano” volverá a entrenar hoy desde las 9 y en el estadio. Los trabajos serán en simple turno y los jugadores volverán a tener mucho contacto con la pelota. Es probable que por primera vez, “Vasco” realice un “11” vs. “11”

La bienvenida a Rapicuotas

A partir de esta Copa de la Liga Profesional, Atlético lucirá un nuevo sponsor en el pecho de la camiseta. La marca de gaseosas de la región, que ocupaba ese lugar desde 2014, será reemplazada por la entidad financiera. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club.