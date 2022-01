Entre fricciones, el Gobierno busca más apoyos

Un acuerdo, pero no a cualquier precio. Esa es la consigna que la Casa Rosada se ha puesto en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según reconoció el propio ministro de Economía Martín Guzmán, aún presenta diferencias, particularmente en el sendero fiscal. Traducido al lenguaje cotidiano, el Gobierno no está dispuesto a realizar un shock de ajuste que implique consecuencias socioeconómicas. Pero, independientemente de esa postura, en el directorio del organismo también hacen lecturas políticas. En el Fondo observan que mientras un ala del oficialismo intenta avanzar en un entendimiento, otra endurece el discurso. Apuntaron, en ese sentido con la advertencia que en la cumbre del miércoles hizo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto de un cambio de estrategia para lograr un acuerdo de largo plazo y sin sobretasas. “¿En qué casillero estamos hoy para obtener lo que vos decías, Alberto (Fernández), el mejor acuerdo posible que nos permita crecer, redistribuir y salir no solo de la pandemia, sino de los cuatro años de crisis anteriores?, preguntó el ex ministro de Economía durante la gestión Cristina Fernández de Kirchner”. El principal preocupado por esta postura es Estados Unidos, el país que tiene el principal poder de voto dentro del directorio del FMI. Tan duro como Kicillof ha sido el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que afirmó: “este endeudamiento es un modelo de saqueo del país que compromete los derechos y la calidad de vida de todo el pueblo argentino y que tuvo cómplices locales”,

Ayer, el mismo Gobierno nacional salió a buscar apoyos a la decisión oficial de no permitir ajustes en salarios ni en tarifas si se llega a un entendimiento con el principal acreedor del país. Los ministros de Economía; de Agricultura, Julián Domínguez; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Salud, Carla Vizzotti dialogaron con empresarios y con la cúpula de la CGT, con el fin de lograr cohesión interna ante la presión de la comunidad internacional por el acuerdo con el FMI. Además de la tercera ola de contagios de Covid-19, la cumbre tuvo otro tema de conversación: el diseño de un sendero de precios y salarios que permita la recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones en el sector privado. Durante el encuentro, Guzmán insistió con los lineamientos expuestos ante gobernadores, aunque en este caso haciendo hincapié en que el FMI aceptará incluir entre las herramientas para frenar la inflación un acuerdo de precios y salarios.

El ministro considera un logro muy importante del Gobierno nacional el hecho de que el organismo aceptó que la suba de precios en la Argentina es “multicausal”. De allí que pretende alcanzar un “pacto social acotado” a empresarios y trabajadores que juegue a favor de coordinar las expectativas inflacionarias.

La primera reacción de los mercados a la jugada del Gobierno fue negativa con una fuerte caída de los bonos que, a su vez, elevó al riesgo país, medida por la banca JP Morgan, a la zona de 1.800 puntos básicos.

Tras la reunión, Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que comanda la CGT, anunció el respaldo de la central obrera a la posición del gobierno. “Somos conscientes de las dificultades y acompañamos la posición de que no puede haber un plan que genere recesión y que genere mayor pobreza”, indicó.

Frente a este escenario, el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, lanzó ayer una advertencia a través de su cuenta en Twitter. “La Argentina corre el riesgo de caer, una vez más, en la lógica típica del ajuste fiscal y el ajuste cambiario. La alternativa virtuosa es un plan de estabilización y crecimiento, hecho por economistas argentinos que entiendan nuestra idiosincracia”, escribió el economista.

En tanto, tras una reunión virtual, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio anunció que concurrirá el lunes a una reunión con Guzmán para interiorizarse acerca de las negociaciones con el Fondo. El miércoles el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había rechazado la invitación para asistir a la cumbre en la Casa Rosada. Al respecto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, dijo que el alcalde porteño privilegió sus intereses en la interna de su coalición antes que el de los argentinos. Rodríguez Larreta, que sí irá el lunes, le contestó: “el tema es demasiado importante para engancharme en acusaciones políticas”.