Cómo enfrentan las empresas tucumanas la tercera ola de Covid

La creciente ola de contagios de Covid-19, ha puesto los pelos de punta a más de un gerente o responsable de las áreas de Recursos Humanos de las empresas, más aún de aquellas en que la presencialidad es ineludible para la producción de bienes y de servicios. Con Tucumán en el pico de contagios, las organizaciones fueron acomodándose a la nueva realidad, en un período que, generalmente, suele tener menos personal que en otras épocas del año, debido a las licencias anuales. A nivel nacional, las pequeñas y medianas empresas industriales han expresado su inquietud porque el nivel de ausentismo en esas compañías alcanzó al 20% de la dotación disponible, debido a los contagios.

En Tucumán, las compañías están reestructurando sus procedimientos y endureciendo el cumplimiento de los protocolos, para evitar aquel escenario. Por ejemplo, algunas están ampliando los espacios, con el fin de que el distanciamiento social sea de dos metros o más. Asimismo, se han dispuesto turnos excepcionales y rotativos para el uso de los comedores o sectores de esparcimiento de los empleados. Por ahora, las salas de reuniones presenciales no están habilitadas en la mayoría de las empresas o bien su uso está limitado a la cantidad mínima de asistentes. Otra cuestión se vincula con el esquema de vacunación. En las empresas con más trabajadores presenciales se solicita el cumplimiento del esquema de vacunas. Si el empleado prefiere no hacerlo, deben presentar -semanalmente- un análisis PCR que constate que está no detectable para Covid. El uso de barbijos es obligatorio en todas.

María Laura Colque, directora de Escencial Consultora, afirma a LA GACETA que se está masificando el uso de burbujas para los sectores más operativos de las empresas, con turnos rotativos en aquellos casos de producción, con el fin de no tener lugares de contacto estrecho entre el personal. "Si bien las vacunas puede resultar una cuestión central en la prevención de contagios, hay organizaciones que han establecido un sistema de incentivos para la concientización laboral, personal y hasta familiar, con el fin de cumplir a rajatabla los protocolos en aquellos casos que no puedan realizar tareas home office", señala desde su experiencia como consultora.

Hay compañías de la región que han aplicado el sistema de "roster" (turnos de trabajo), con aislamiento en hoteles o casas alquiladas, en las que, luego del descanso, los empleados de producción deben retornar a sus puestos con presentación de PCR. Colque acota que hay empresas que, además, toman en cuenta un tratamiento especial cuando los operarios tienen una mayor antigüedad o con comorbilidad. También están aquellas firmas (con casas matrices en el exterior) que aplican programas de vida saludable, en las cuales se proporciona aguas alcalinizadas -bajo el asesoramiento de nutricionistas- que, según los expertos, contribuyen a mejorar el sistema inmunológico, apunta la consultora.

Según la consultora Erika Tirador, frente a la tercera ola de Covid, que hoy han dejado más de 3.000 casos en la provincia, las empresas deben focalizar sus acciones para garantizar la salud de los trabajadores. En este contexto de pandemia, no vale relajarse, afirma a LA GACETA.

*Exigencia de vacunación completa sobretodo en espacios cerrados. Algunas empresas continúan trabajando de manera presencial por lo tanto todos deben estar inmunizados.

*Primordial vacunar, cuanto antes a los trabajadores más vulnerables y a aquellos que debido al diseño de sus puestos de trabajo no puedan guardar la distancia interpersonal.

*Uso continuo y obligatorio de barbijo tanto en puestos de trabajo individuales como interáreas.

*Continuar con el teletrabajo en aquellos puestos en los que sea posible a fin de evitar desplazamientos y contactos respetando el derecho a la desconexión digital.

*Establecer limitaciones de aforo en zonas comunes, optar por reuniones por videoconferencia.

*Para mantener operaciones saludables, es necesario crear un Comité que se responsabilice de que se cumplan los protocolos de salud para evitar contagios. Ese Comité deberá asegurar que se cumpla lo establecido en este protocolo. Cada cuadrilla de empleados debe tener comunicación fluida con este equipo. Designar un responsable del equipo de respuesta para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas.

*Facilitar información y formación en materia de higiene, prevención y protección contra la Covid-19.

*Informar sobre las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud.

*Capacitar al personal de cada oficina, sobre los signos y síntomas de la enfermedad, enfatizando en la importancia de la identificación de esos síntomas y del reporte en caso de aparición de algún signo o síntoma con su superior y/o responsable del equipo del Comité.

*Extremar la limpieza de las instalaciones, lugares y superficies de trabajo.

*Colocar botes de basura de pedal, sanitización de los espacios laborales.

*Asegurar la buena ventilación del entorno laboral. Evitar el uso de aire acondicionado y/o ventilador. Si el aire acondicionado no puede dejar de usarse, es necesario que el filtro se limpie al menos una vez por semana y dejar abiertas las puertas y ventanas.

*Los trabajadores contagiados deben de cumplir con 14 días de aislamiento y seguir su tratamiento médico, así como presentar una prueba de Covid negativa para reincorporarse a su trabajo.

*Identificar dentro del entorno laboral al personal en mayor riesgo para promover un aislamiento preventivo.

*Identificar las funciones que por su grado de exposición o atención al público sean más riesgosas y adaptarlas para minimizar los riesgos.

*Limpiar y desinfectar frecuentemente las instalaciones de las oficinas, como también los objetos y las superficies que se tocan con más frecuencia.

*Revisar y reponer diariamente los suministros de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.

*Reforzar la limpieza y desinfección de sanitarios.

*Promover el lavado y desinfección diaria de los uniformes o ropa de trabajo.

*Promover el uso adecuado de los barbijos (medios de comunicación interna).

*Facilitar el desecho adecuado de los barbijos en basureros con tapa.

*Desinfectar con alcohol al 70% los vehículos de las oficinas que sean compartidos entre los diferentes turnos.

*Garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad estableciendo turnos por ejemplo: uso de espacios comunes en caso que no se puedan suspender: comedor. Si no es factible: dotar del material de protección adecuado y suficiente que garantice la higiene y el distanciamiento social.

*Establecer permisos por ejemplo para el personal con posiciones de backoffice para utilizar sus escritorios en tiempo de break o habilitar espacios (no más de dos personas) en salas de reunión.

*Separar las áreas de trabajo compartidas a una distancia de 2 metros.

*Colocar carteles identificatorios para favorecer el distanciamiento físico.

*Aumentar la frecuencia de retirada de desechos.

*Realizar un seguimiento de los empleados en aislamiento domiciliario o internación para brindar apoyo y acompañamiento.

*Controlar el lavado de manos y el uso de barbijos antes del ingreso a las oficinas.

*Suspender todas las actividades que involucren aglomeración y concentración física de personas.

*Imprescindible que la empresa proporcione dispensadores jabonosos y/o alcohol desinfectante en número y disposición suficiente en los puestos de trabajo.

La empresa debe garantizar la existencia, suministro y uso de EPP adecuado al riesgo (mascarillas, gafas, guantes, etc.) ofrecer información y formación a la dotaciones, expresa Tirador, consultora organizacional y experta en Recursos Humanos.