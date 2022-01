Cómo protegerse de las estafas digitales durante el verano

Llegaron las vacaciones y aquellos que han optado por veranear y, en gran medida, muchos se vuelcan a realizar transacciones con medios de pago digitales o en cajeros automáticos. Pero los peligros acechan, debido a las crecientes estafas a la que se exponen los usuarios de bancos o fintech.

“Para operar en forma segura no hay que ser temeroso ni temerario; hay que ser prudente. El temeroso, por el miedo se bloquea y no hace nada. El temerario piensa que nada malo podría ocurrirle y hace cualquier cosa. Ser prudente es sin dudas la mejor alternativa. No hay que tenerle miedo a las aplicaciones y las plataformas, solo hay que acostumbrarse a ciertos hábitos de seguridad", afirma Jorge Larravide, gerente de Marketing y Nuevos Negocios de Credencial Payments, empresa tecnológica internacional especializada en medios de pago digitales.

Esa empresa ha brindado una serie de tips de seguridad para que las vacaciones sean tranquilas, sin exponerse demasiado a los hackers.

- No responder a requerimientos de información que “supuestamente” recibas de parte de un Banco a través de un correo electrónico, un mensaje en redes sociales, llamado o whatsapp. Si tenés alguna duda, buscá los datos de contacto de tu Banco o tarjeta y contactate vos para verificarlo.

-Jamás un Banco ni una Fintech, ni el Banco Central te van a pedir que informes tus claves de cajero automático, ni de home banking, ni mecanismos de seguridad, números de tarjetas de coordenadas, etc. Almacená tu información privada de una forma segura y no la compartas con nadie, nunca.

- Si recibís cualquier notificación indicando que bloquearon tu cuenta o tarjeta y que no vas a poder operar si no reestableces tus datos, borrá inmediatamente el mail o mensaje. No clickees los enlaces o botones que tengan esos mensajes. No ingreses información personal.

- Tené especial cuidado a las “ofertas especiales” que se terminan hoy o a cualquier tipo de sorteo en el que supuestamente ganaste algo. En la gran mayoría de los casos son estafas para que les pases datos para poder robarte.

Pero también hay tres pasos para operar con total seguridad

1. Siempre ingresá a los sitios oficiales de tu Banco, Fintech o Tarjeta de Crédito. Si lo haces desde el celular, utilizá las Apps de esos organismos que están securitizados para evitar inconvenientes. No ingreses a links que te envíen por mail, whatsapp o redes sociales.

2. Activá los mecanismos de autenticación robusta que te brinde tu Banco, Fintech o Tarjeta: ya sea la biometría, token, soft token, mecanismos de autenticación de dos pasos, etc. No uses claves triviales como números consecutivos o fechas de cumpleaños. Usa Mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.

3. Cuando realizas una operación monetaria (una transferencia, un pago, una compra online) antes de confirmar la operación, revisá que los datos sean correctos, especialmente el destinatario y el importe.

“Es más fácil hackear a una persona que a un sistema. Los delincuentes lo saben, por eso la mayoría de los ciberdelitos están relacionados con la ingeniería social, es decir como engañar a una persona para que voluntariamente y sin darse cuenta le facilite al ladrón los datos que luego va a utilizar para robarle”, señala Larravide.