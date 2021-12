Pase sanitario: "Hay un modo forzado de lograr la vacunación", afirmó el legislador Albarracín

El legislador radical aliado al alfarismo, Raúl Albarracín (PJS), cuestionó con dureza la implementación del pase sanitario en la provincia.

La medida fue dispuesta vía DNU por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, y recibió el aval ayer del Poder Legislativo.

Albarracín estuvo entre los ocho legisladores que expresaron su rechazo a la normativa.

El opositor indicó que el objetivo del gobierno es aumentar la vacunación contra la covid-19. "Pero, en torno a los medios que se están utilizando, tiene una prohibición absoluta y que discrimina. Así, entramos en una nueva grieta entre los vacunados y no vacunados. Esto no se trata de una cuestión ideológica de pro o de antivacunas, sino que se trata de respetar a la persona; y, si el objetivo es la vacunación, que se hagan campañas para que se logre, pero que no se vulneren derechos”, manifestó Albarracín.

El legislador del PJS insistió con que la disposición discrimina a personas que, por diferentes motivos, no han sido inoculadas contra la covid-19, al impedírsele el acceso a eventos y lugares públicos. Y remarcó que, si bien se la declama como "no obligatoria", este tipo de acciones contradicen dicha expresión.

"Esto muestra que hay un modo forzado de lograr la vacunación. Como abogado y como legislador, justamente, tengo que cumplir y hacer cumplir la Constitución; no podemos sancionar una norma que es una prohibición absoluta y no admite ningún tipo de excepciones, ante distintos casos, como de los que tienen contraindicaciones para ser vacunados, como en la misma página oficial del Gobierno lo indica. ¿Qué pasa ante esas situaciones? ¿No se contemplan ese tipo de excepciones a la regla general?”, planteó.

En contrapartida, Albarracín sí dio su apoyo al proyecto de ley del Presupuesto 2022, enviado por Jaldo a la Legislatura. Sin embargo, efectuó ciertos cuestionamientos.

"Hay una ficción en muchos de los aspectos que está planteando el Presupuesto. Pero, como herramienta para garantizar la gobernabilidad, obviamente que es la 'madre de todas las leyes' y debemos acompañar. Pero es reprochable varios de los puntos que tiene el Presupuesto porque no admiten convalidarse de esa perspectiva”, sentenció.

Y agregó: “Entre otros puntos, alertamos que la variación o crecimiento del Presupuesto 2022 con respecto al 2021 es de 64,57%. Sin embargo, en seguridad solo aumentó un 17,17%, lo que demuestra que la seguridad no es política de Estado ni con las medidas que se toman, como así tampoco con los recursos asignados. El Gobierno de la Provincia se debe hacer cargo de la inseguridad que están sufriendo los tucumanos, necesitamos recuperar la tranquilidad pública. El Estado no puede seguir mirando a otro lado”, fundamentó Albarracín.