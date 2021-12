El pase sanitario se agregó a la lista de lo que no podemos olvidar al salir de casa

Salir de casa. Enumeremos: llaves, documentos, barbijo, alcohol en gel y, desde la semana pasada, carnet de vacunación. Sí. Todo eso. ¿Cuánta gente se tuvo que volver apurada a su residencia por haberse olvidado la cartulina con la que se comprueba que tenemos colocadas al menos las dos dosis iniciales del cronograma de vacunación anti-covid? Es cierto que la tecnología hoy permite “llevar” el carnet en el celular a partir de la aplicación Mi Argentina o incluso en la misma página del Ministerio de Salud de la provincia, pero son muchos los tucumanos que prefieren la seguridad del papel. Incluso quienes decidieron plastificarlos, como se hacía en una época con la cédula de identidad de la Policía, o sacarle fotocopia. Lo cierto es que ese papelito vino, como un montón de otras obligaciones, a modificar nuestros hábitos. Algo que ya parece normal desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado.

En el centro, lugar donde más gente confluye en horario comercial, se mezclan situaciones. No en todos los lugares se exige el carnet, y en otros es una obligación que deriva en que quienes no lo tienen deban retirarse rezongando y no siempre por lo bajo. Fue lo que le pasó a Mario Jiménez en la AFIP. El hombre, que debía hacer trámites, se había olvidado el carnet en su casa y no había bajado la aplicación. “Yo estoy de acuerdo con esto. Me pasó a mí ahora, salí de mi casa apurado y no me di cuenta. Me pasa un montón con el tema del barbijo todavía. Cada vez que me lo olvido tengo que comprar uno. Debo tener 50 en mi casa. Me tengo que bajar la aplicación, pero siempre digo ‘en un rato lo hago’ y después me olvido”, aseguró antes de seguir camino.

En Rentas de la provincia pasó algo similar. El policía de la puerta, que pidió que no se lo identifique, contó que son muchas las personas que llegan y se dan con que no pueden pasar. “Algunos se paran en la vereda y se bajan la aplicación y recién entonces entran. Otros se van directamente. Por suerte más que alguna discusión no hubo mayores problemas”, dijo.

La situación en los bares es distinta. “Muchos clientes se sientan afuera. Ahí no les pedimos, pero a los que tienen que pasar al salón sí. Algunos se resisten y se van. El problema es que casi todos los bares están pidiendo”, contó José, mozo de un bar del centro. Allí, pero en el interior, Susana Grimaldi y Graciela Romero disfrutaban del desayuno y ambas le agradecieron a sus hijos por haberles bajado la aplicación en los celulares. “Nosotras nos cuidamos mucho, ya tenemos las tres dosis, no dos. Puede ser molesto que te pidan el carnet, pero si es para cuidarnos entre todos me parece perfecto”, aseguró Grimaldi, con el asentimiento de su amiga. Afuera, Diego Miranda no pensaba lo mismo. “Me parece que está mal. Yo me vacuné, no tengo problemas con eso. Lo mismo mi familia, pero no entiendo que me pidan el carnet para ir al cine. Ayer fuimos a un velorio y no me dejaban pasar. Y no pude entrar. En esta provincia todo el mundo hace lo que quiere”, se quejó.

Roberto Guevara y Luis Martiarena caminaban por la peatonal rumbo a su trabajo. Ante la consulta ambos sacaron celular y mostraron sus respectivos pases. Pero aseguraron que no se los habían pedido en ningún lado. “Estoy esperando para poder mostrarlo. Ya fui al súper, a dos bares y a misa y no me pidieron nada. Capaz que hay gente que prefiere no tener problemas”, dijo el primero de ellos. Y Martiarena aseguró que el pase es motivo de discusión en sus grupos de whatsapp. “Antes era la política y ahora el carnet de vacunación. Algunos están de acuerdo y otros no. Siempre hay algo que nos separa”, dijo con resignación.

En Tribunales, y a pesar de la objeción del Colegio de Abogados, nadie ingresa sin el pase sanitario. Juan Luis Moreno lo tenía a mano antes de franquear la entrada por el pasaje Vélez Sarsfield. “No puedo dejar de hacer mis trámites, así que lo muestro y sigo. No me parece un problema. Hay gente que no está de acuerdo y me parece bien. Mientras tanto, yo tengo que seguir trabajando”, razonó.

Así, el coronavirus nos obligó a adoptar otra costumbre: llevar todo el tiempo el pase sanitario. Hay quienes lo rechazan, y otros que lo aceptan. Un nuevo motivo para la grieta.

No hubo decesos: se registraron 316 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública dio a conocer que se registraron 316 nuevos casos de covid--19 en Tucumán, totalizando 208.735 desde que se inició la pandemia. Al mismo tiempo, la buena noticia es que no se informó de decesos, por lo que la cifra de víctimas mortales permanece en 3.490. El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 198.856. En tanto, 172 permanecen internadas, 28 de ellas con asistencia respiratoria mecánica. A nivel nacional se registraron 11 muertes y 2.744 casos en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos en el país ascendió a 5.350.867 desde marzo del año pasado.