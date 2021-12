Bussi criticó el "pase sanitario" y calificó la medida de arbitraria y demagógica

El legislador Ricardo Bussi se opuso al "pase sanitario". Dijo que está convencido de que la libertad está por encima de todo.

"Si un sector de la política impone el pase sanitario, los primeros que deberían respetar las reglas deberían ser aquellos que las impusieron. Claramente, lo ocurrido en el salón blanco de “Casa de Gobierno” cuando asumió el Dr. Medina Ruiz como ministro de salud, no es precisamente un acatamiento a las normas propias de la situación pandèmica por la que atravesamos que los llevo a tomar tan arbitraria decisión", dijo el legislador de Fuerza Republicana.

Bussi recordó que el 22 de Setiembre de este año, "el médico sanitarista Juan Manzur, en calidad de jefe de gabinete y en plena campaña, anunciaba, el fin de las restricciones por la pandemia". Dijo que así el jefe de gabinete inauguró con mentiras una post pandemia en la Argentina (que nunca existió).

"Hoy las consecuencias del pésimo manejo de la pandemia son públicas: nuestra provincia está en riesgo sanitario por la abrupta suba de contagios, dado que en los últimos 14 días se incrementaron en un 126%", resaltó. .

Bussi argumentó que la medida del pase sanitario no sirve porque las medidas de precaución siguen siendo tales como el distanciamiento social, uso del barbijo y lavado de manos.

"¿Con qué cara exigen ustedes un pase sanitario si organizan actos masivos, sin respetar las medidas preventivas básicas? ¿O será que al régimen provincial no le gusta la libertad, la libertad de los ciudadanos me refiero, porque ellos no tienen restricciones y realizan sus reuniones y actos partidarios acarreando gente clientelizada sin solicitarle requisito sanitario alguno?¿Cómo pretenden que la gente se vacune si en vez de concientizar a la población gastaron los dineros públicos en millonarias campañas políticas? ¿Qué grado de credibilidad pretenden tener si existieron vacunatorios vip, fiestas clandestinas vips?", fueron algunas preguntas que dejó caer en la legislatura.

Por último subrayó que la medida no es eficaz contra los contagios, que solo es una imposición inconstitucional de una práctica autoritaria, proscriptiva y atentatoria de la libertad individual. "Fuerza Republicana vota en contra de esta medida poco clara, arbitraria, demagógica y absolutamente inconstitucional por supuesto", concluyó.