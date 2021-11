Cerruti: "Tenemos que frenar la suba de la carne de alguna manera"

El precio de la carne sigue siendo central en la agenda del Gobierno y esta mañana la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, remarcó hoy la importancia de "frenar la suba de alguna manera", debido a que el incremento de este producto en los últimos días "fue muy fuerte".

"Se evalúan todas las posibilidades para ver de qué manera se puede intervenir en el precio de la carne", explicó Cerruti en diálogo con C5N desde la Casa Rosada.

En su habitual encuentro de los jueves con periodistas, Cerruti consideró que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne", que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".

El Gobierno no descarta subir las retenciones a las exportaciones de carne y otros alimentos

"Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión. Es el turno de avanzar en un tema que es central porque en Argentina se consume mucha carne", continuo la funcionaria.

Carne: acuerdan precios

Entre otros temas, Cerruti destacó que "esta semana se publicaron las cifras de actividad económica que nos dan un crecimiento del 11,6% interanual; tuvimos un fin de semana récord de turismo, lo que significa más trabajo más producción".