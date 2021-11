Susana con Wanda: un resumen de la “entrevista del año”

Visiblemente incómoda de a ratos mientras se tocaba los anillos de las manos, Wanda Nara finalmente se sentó a hablar con Susana Giménez. Esta vez, el living de la diva de los teléfonos se trasladó a París a una súper suite en el exclusivo Hotel Sangri-Lacon, con vista a la Torre Eiffel iluminada de noche.

Con ese paisaje, un catering que incluyó champagne francés y muchas frutas, Susana entrevistó a Wanda sobre el “Wandagate”. A continuación, reproducimos los momentos más destacados de una entrevista que continúa en Paramount+, la plataforma pagas elegida por Telefé – algo que molestó a muchos usuarios en redes sociales.

Al final de la entrevista apareció Mauro Icardi ya reconciliado con Wanda.

“Buscando una foto de nuestra hija, encontré el chat de Mauro (con la actriz China Suárez)”

Según la influencer, estaban en un campo con su familia organizando un festejo para su hija. Buscando una foto para la invitación, agarró el teléfono de su marido y encontró el chat de la polémica con la actriz Eugenia “China” Suárez.

Sondeo: ¿viste a entrevista de Susana a Wanda anoche?

“La culpa la tuve yo”

“Lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira y puse una historia (en Instagram)”, recordó Wanda. En la charla, reconoció haber tenido culpa en la escalada mediática que tomó el hecho. “Mauro nunca hubiese hablado de esto”, dijo y aceptó tener una mirada “machista” sobre el tema porque lo primero que hizo fue culpar a la China, en lugar de a su marido.

"Me dijo que si lo dejaba se retiraba del fútbol"

WANDA NARA ANOCHE CON SUSANA. IMAGEN CAPTURA DE TV

“Chapada a la antigua”

Wanda aseguro que ella es "chapada a la antigua". "Acordate que éramos amigos desde antes, así que nos mostramos todo", disparó. Se manifestó sorprendida por el descargo de Eugenia Suárez: "tal vez soy tonta pero no lo entendí", dijo.

"No somos una pareja abierta, para nada. Somos lo más parecido a la Familia Ingalls. Un mensajito para mí, ¡es divorcio!"

“Saqué el primer pasaje que había y me fui a Italia”

Según contó, nunca habían tenido problemas de pareja, son una familia unida que se acompaña mucho y están siempre juntos. También contó que la pareja se mostraba los mensajes cuando pasaban estas cosas. Inmediatamente la empresaria decidió viajar a Italia.

Cómo le fue en el rating a la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

“Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella (la China)”

Primero se dijo que solo había un chat entre el futbolista y la actriz. Pero luego, se conoció la versión de que el Icardi había visitado a la actriz en un hotel tras un partido del Paris Saint-Germain, club del cuál él forma parte. Wanda confirmó que Icardi se vio con la China Suárez en la capital francesa.

"Se dijeron muchas cosas, pero nunca habíamos tenido un problema de este estilo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos"

“Lo primero que hice fue llamarla y pedirle perdón”

De lo que más se arrepintió Wanda fue de haber subido la primera historia. No sólo por el detonante mediático sino por haber utilizado el término “zorra” en su posteo. “La palabra no es muy elegante, la dije en un momento de calentura”, aseguró.

Wanda Nara, con Susana Giménez: “en realidad no fue nada, pero fue todo”

“Seré tonta pero yo creo en el perdón”

“Creo en su arrepentimiento”, dijo la empresaria que se encuentra difundiendo su nueva línea de maquillaje.

Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que este fue el error de su vida”

Maxi López, ex de Wanda, generoso

Según la empresaria, su ex marido le dio una gran mano llevándose a sus hijos para que no la vieran triste y ella pudiera llorar tranquila. “Yo estaba perdida, no tengo una niñera. Capaz quería estar tranquila, llorar y tenía a mis hijos y él me dio una ayuda grande”, sentenció.

La nota completa estará próximamente disponible en la plataforma Paramount+, donde además se agregará material exclusivo que no salió al aire anoche por Telefé.