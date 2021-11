Wanda con Susana Giménez: “Mauro me dijo que este fue el error de su vida”

Wanda Nara fue entrevistada por Susana Giménez. El programa tuvo picos de audiencia y fue lo más comentado en las redes sociales.

Wanda confirmó que Mauro Icardi y la China Suárez se encontraron en un hotel

“Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella”, relató la empresaria. “Él está arrepentido y yo creo en la palabra”, agregó sobre el momento en que decidió perdonar a su pareja.

También sostuvo que “Mauro me dijo que este fue el error de su vida”. Eso dijo Wanda couand o le contó a Susana la reacción del jugador del París Saint- Germain cuando lo encaró por los chats con Eugenia ‘La China’ Suárez.

“Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia”, relató Wanda.

La empresaria comenzó dando detalles sobre el momento previo al escándalo. Sobre la ex Casi Ángeles aseguró que “no” eran amigas.

También contó que después de pasado el escándalo la llamó a la China Suárez para pedirle perdón por llamarla "zorra". Este pedido de disculpas fue muy criticado en las redes.

Resaltó que no eran amigas. "Mi enojo fue una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Yo soy chapada a la antigua, para mí un mensajito es un divorcio", dijo.

Las desmentidas

Wanda aseguró que no estaba revisando el celular para controlarlo, sino buscando una foto de su hija, cuando descubrió ese chat.



Desmintió lo de las fiebres. "Yo lo conozco desde los 17 años. Creo que él fue y se equivocó, no fue la fiebre", dijo.

Otras frases

"A mí me sirvió esta situación para hacer un reset en mi relación".

"No estoy ni un minuto en una relación donde no me sienta amada"

"Cuando me separé de Maxi no tenía ni obra social, agarré mis hijos y me fui. No estaría con un hombre con dinero".





La entrevista se publicará en partes. Al final de la entrevista recién ingresó al estudio Mauro Icardi. Su versión se conocerá en otra entrega del programa.