Wanda Nara, con Susana Giménez: “en realidad no fue nada, pero fue todo”

Wanda Nara rompió el silencio. A poco más de un mes de la polémica que la tuvo como protagonista, junto a su esposo Mauro Icardi, la modelo y empresaria se sentó en un set televisivo -montado en el Hotel Shangri- de la ciudad de París (Francia) para hablar con Susana Giménez y contar su verdad. “En realidad no fue nada, pero fue todo”, manifestó Nara sobre sobre el escándalo que puso en vilo su relación con el padre de sus hijas Francesca e Isabella.

En este adelanto que la señal de Telefe realizó de la entrevista, la representante del delantero del París Saint-Germain habló de forma pormenorizada de los hechos y evitó nombrar a Eugenia “China” Suárez, la otra involucrada en la historia. “Nosotros, con Mauro, siempre estamos juntos, somos una familia muy pegada. Y un día, estábamos en un campo, las nenas estaban andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Ella me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación de su cumpleaños y me acordé que habíamos hecho unas fotografías con el celular de Mauro”, comenzó relatando. Y agregó: “Fui a buscarla en su celular y buscando y buscando, empecé a ver pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben. Al ser dos personas muy conocidas y no saber la verdad o que ninguno hable, es obvio que se empieza a generar muchas versiones. Es normal. Yo estoy en el ambiente desde los 4 años y tuve peleas con ex parejas y también le pasó a mi hermana, Zaira”.

A partir de esto, Wanda aseguró que reaccionó motivada por impulsos y que en vez de buscar una explicación de su pareja, optó por las redes sociales. “La culpa la tuve yo porque antes de hablar con mi mejor amiga o con mi hermana, que es mi hermana gemela, lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira y publiqué una historia en Instagram”, confesó ante la diva de la televisión argentina y detalló que después de eso optó por irse a la casa que poseen en Milán (Italia). “Él (por Icardi) viajó detrás de mí para buscarme y hablar”, explicó.

Aunque no especificó el contenido de los mensajes que encontró en el celular del futbolista, la empresaria afirmó que ella “nunca hubiera escrito” los mensajes que la “China” Suárez le envió a un hombre comprometido.

Nueva oportunidad

A pesar de las turbulencias que esto provocó en la pareja, Nara e Icardi apostaron una vez más por la relación y ante una consulta de Susana Giménez, Wanda aseguró que ambos tuvieron la posibilidad de volver a elegirse.

“Con Mauro estamos juntos por amor”, expresó y remarcó que los días de distanciamiento les permitieron hablar de todo lo que pasó. “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”, puntualizó

La empresaria remarcó también que después de sentir un quiebre en la relación con su esposo, fue él que le contó que “hubo un encuentro, que no fue nada”. “Para trabajar el perdón necesitaba volver a confiar ciegamente en la persona que tenía al lado. Yo pongo las manos en el fuego por él en todo”, sentenció con firmeza.

Arrepentimiento

En el fragmento que pudo verse de la entrevista, Nara también aprovechó la oportunidad para asegurar que su primera reacción estuvo teñida de una “mirada machista” que la llevó a culpar a Suárez por los hechos, pero luego pudo hablar con ella y disculparse. “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia en la que use una palabra no muy elegante porque había usado en un momento de calentura”, aseveró.

En los últimos minutos de la transmisión (el programa completo que se verá el 30 de noviembre por Paramount+), Mauro Icardi hizo su ingreso al estudio. Abrazó a la conductora y le dio un beso a su esposa. “Yo no estoy arreglado, vine así nomás”, se justificó por su vestimenta informal frente a la elegancia que mostraban las dos mujeres.