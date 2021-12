Zaira Nara habló de su encuentro con la "China" Suárez tras el escándalo del "Wandagate"

Luego del escándalo que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez. Zaira Nara reveló que se reunió con la ex Casi Ángeles para hablar sobre el supuesto affaire.

Al frente del programa Flor de Equipo (Telefe), por la ausencia de Florencia Peña quien se encuentra en España, la hermana de Wanda contó detalles de la conversación que tuvo con la actriz.

"No soy brava, a mí las cosas me duelen y tengo una transición muy paulatina, lenta y a mí algo me decepciona. De hecho mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva", inició su relato.

Y agregó: "yo voy a la fuente directo. Pasó esto y yo la llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie".

La modelo confesó que prefirió acudir a "La China" para conocer la verdad. "Soy una persona adulta y hay determinadas cuestiones que se resuelven cara a cara, no por ‘me dijo, le dijo’. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien", reconoció.

Nara se refirió también al vínculo que tenía antes de la controversia con la ex de Benjamín Vicuña y aclaró que no son amigas. "Ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades", indicó.

"Quería escucharla. No sé, todo lo que quería saber no quería preguntárselo a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las situaciones en cadena nacional, o ver qué opinión tenía uno o el otro", admitió.

"Tenemos mucha gente en el medio. Entonces, por respeto a toda la gente que había en común, yo no quería cruzármela en un evento y darle vuelta la cara porque no me pasa con nadie. Yo soy una persona que no tengo enemigos y no me gusta llevarme mal con la gente", completó.

Al ser consultada sobre sí las respuestas de la "La China" la conformaron, dijo: "no, no te voy a decir porque después… Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Sí, tenía dudas sobre ciertas cuestiones que quería aclararlas con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad. Y después, por otras cuestiones que mi hermana si quería hablar, yo me abrí".

"Yo no fui intermediaria. Cuando sentí que ya pasaba a ser una intermediaria les dije 'chicas, estos son los teléfonos, se comunican", señaló.