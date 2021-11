Un violento incidente de tránsito y un video viral: Las 10 claves de la destitución del juez Stoyanoff

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes condenar al juez de Familia, Orlando Stoyanoff Isas, en el marco del juicio político en su contra, al considerar -por unanimidad- que el ahora ex magistrado había incumplido con los deberes a su cargo. Así, en poco más de cinco meses, Stoyanoff pasó de protagonizar un incidente de tránsito con un motociclista, en Yerba Buena, a perder su puesto en el Poder Judicial de Tucumán. ¿Qué sucedió en este tiempo?

1) El conflicto. El 11 de junio pasado, en Yerba Buena, se produjo un incidente entre Stoyanoff Isas y el cadete Franco Azán, quien circulaba en su motocicleta. En principio, se habló de un accidente de tránsito, pero luego esta versión fue desmentida por el destituido magistrado. "Me dijo que me iba a hacer daño (a) la moto y también (a) mi propia vida. Luego me gritaba que corra, que no sabía quién era él y que no sabía con quién me estaba metiendo", relató Azán en su denuncia policial. La nota de LA GACETA que daba cuenta del escándalo tuvo un centenar de comentarios en su versión digital.

2) El video viral. El incidente quedó registrado en un video que se difundió en incontables oportunidades a través de las redes sociales y de los servicios de mensajería instantánea. La filmación no muestra todos los hechos, pero sí expuso la reacción de Stoyanoff Isas durante el incidente con Azán. En una de las secuencias, se observa al destituido juez lanzando la motocicleta del cadete contra el pavimento.

3) El pedido de destitución. Tres días después del escándalo, Hugo Ricardo Santucho, titular de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), formalizó un planteo ante la Legislatura para solicitar la destitución de Stoyanoff a la comisión de Juicio Político. Entre otros puntos, el dirigente gremial señaló al entonces magistrado por "incapacidad moral, conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, falta de manejo de la ira y falta de autocontrol", así como también "por la posible incursión en los delitos de amenazas, de lesiones en grado de tentativa y de daños materiales".

4) Disculpas públicas. Stoyanoff Isas, por su parte, envió una nota a LA GACETA para expresar su versión de los hechos. “Corresponde ofrecer disculpas, las que extiendo sin condicionantes ni potenciales. En primer término las brindo, a manos llenas, al señor Azán y su familia (a quienes no conozco), con quien penosamente vivimos los hechos referidos. Me disculpo igualmente con mi familia toda y las personas que me aprecian y conocen, pero muy especialmente con mis hijas e hijo, porque ellos se han visto innecesariamente afectados, ya que lo ocurrido no solo se difundió, sino que además ocurrió con una carga de hostilidad inusitada. Ofrezco también las excusas del caso a la comunidad judicial a la que pertenezco y me debo, como asimismo a la comunidad universitaria de la que soy un activo miembro. Finalmente me excuso con la comunidad en general, al ser un funcionario constitucional”, dijo. Además, explicó que no se había producido accidente de tránsito alguno, sino una discusión. "El suceso tuvo lugar en otra calle, y tampoco hubo de mi parte amenazas", aseveró en esa ocasión.

5) Requerimiento de la Corte. Ante la trascendencia pública de los hechos, el máximo tribunal provincial dio inicio a un sumario y solicitó explicaciones a Stoyanoff Isas. "Las mismas disculpas, ya expresadas en la nota periodística (a LA GACETA) y que hice extensivas a la comunidad judicial a la que pertenezco, las extiendo ahora, con el mayor énfasis posible, a la Corte Suprema como cuerpo colegiado, y a cada uno de sus miembros en particular", expresó el entonces juez de Familia en su descargo. E insistió con que no "hubo ningún impacto o choque entre los vehículos que ambos conducíamos". Y destacó que "la agresión fue recíproca".

6) Impacto en un organismo nacional. Como consecuencia del incidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, solicitó al municipio de Yerba Buena suspender la licencia de conducir del entonces magistrado "por su conducta repudiable" y "que sea reevaluado para determinar su aptitud para conducir por la vía pública sin poner en riesgo la vida de otras personas". "Es inexplicable como alguien que debería dar el ejemplo tiene una reacción semejante", cuestionó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

7) Acuerdo entre las partes. El incidente vial incluyó un arreglo extrajudicial entre Stoyanoff Isas y el cadete Azán. Días después del escándalo, el entonces magistrado se hizo cargo de la propuesta de indemnizar con $ 200.000 al repartidor, éste aceptó. En la presentación conjunta ante el fiscal regional, solicitaron además el archivo de la causa penal iniciada por la denuncia del cadete.

8) Acusación de la Legislatura. La comisión de Juicio Político hizo propio el planteo en contra de Stoyanoff Isas y elevó el expediente al Jurado de Enjuiciamiento. “Queda a las claras el mal comportamiento del juez, que él mismo reconoció; quienes tenemos la responsabilidad institucional tenemos que ser ejemplo para todos los ciudadanos”, afirmó el legislador oficialista Raúl Ferrazzano, presidente de ese comité parlamentario, al formalizar la acusación contra el ahora ex magistrado.

9) Testigos favorables. La defensa de Stoyanoff Isas, a cargo del abogado Mario Racedo, expuso que su cliente se desempeñó en su función como "un juez con todas las letras". "Ejerce con autoridad, propiedad, responsabilidad y compromiso jurisdiccional", planteó el letrado. Además, insistió con que se trató de una "reacción" ante una "agresión". Y dio apoyo a su postura ante el Jurado de Enjuiciamiento con el relato de distintos testigos. “Stoyanoff fue un magistrado muy innovador, con una cabeza abierta, que daba soluciones inmediatas y muy accesible”, resaltó la ex directora de la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial, Marta Beatriz Palazzo.

10) Destitución. Luego de valorar las pruebas expuestas a lo largo del proceso, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva, resolvió este martes por unanimidad la destitución de Stoyanoff Isas, al interpretar que había incumplido con los deberes a su cargo como magistrado del Poder Judicial de Tucumán. Además de Leiva, votaron a favor de remover al juez de Familia: los legisladores Javier Morof, Sara Alperovich, Daniel Herrera, Dante Loza y Walter Berarducci; y el representante del Colegio de Abogados, Esteban Jerez. Los fundamentos del veredicto se darán conocer el 1 de diciembre.